Uzbekistan airways вводит дополнительные рейсы Ташкент-Дубай-Ташкент

В настоящее время НАК "Узбекистон хаво йуллари" выполняет полеты в Дубай три раза в неделю: по средам, четвергам и воскресеньям

ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. НАК "Узбекистон хаво йуллари" вводит дополнительные рейсы по маршруту Ташкент — Дубай — Ташкент, сообщает пресс-служба перевозчика.

Частота полетов увеличится с 19 февраля по 23 марта. Новые рейсы будут осуществляться на лайнерах Boeing 757 по следующему графику движения (время местное):

Понедельник:

HY 333 Ташкент — 08:20' Дубай — 10:55'

HY 334 Дубай — 12:55' Ташкент — 17:10'

Пятница:

HY 333 Ташкент — 08:20' Дубай — 10:55'

HY 334 Дубай — 13:00' Ташкент — 17:15'

В настоящее время НАК "Узбекистон хаво йуллари" выполняет полеты в Дубай три раза в неделю: по средам, четвергам и воскресеньям.