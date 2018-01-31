Uzbekistan airways вводит дополнительные рейсы Ташкент-Дубай-Ташкент

ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. НАК "Узбекистон хаво йуллари" вводит дополнительные рейсы по маршруту Ташкент — Дубай — Ташкент, сообщает пресс-служба перевозчика.
Частота полетов увеличится с 19 февраля по 23 марта. Новые рейсы будут осуществляться на лайнерах Boeing 757 по следующему графику движения (время местное):
Понедельник:
HY 333 Ташкент — 08:20' Дубай — 10:55'
HY 334 Дубай — 12:55' Ташкент — 17:10'
Пятница:
HY 333 Ташкент — 08:20' Дубай — 10:55'
HY 334 Дубай — 13:00' Ташкент — 17:15'
В настоящее время НАК "Узбекистон хаво йуллари" выполняет полеты в Дубай три раза в неделю: по средам, четвергам и воскресеньям.