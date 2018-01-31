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В центре Самарканда открыли памятник Исламу Каримову

Московский прокурор против референдума об установке памятника Каримову

UzLife.Uz
Общество
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В иске прокурор Максим Киселев просит отменить решение совета депутатов муниципального округа Якиманка о проведении 18 марта референдума, в числе вопросов которого — установка в российской столице памятника первому президенту Узбекистана

ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. Замоскворецкий суд российской столицы 1 февраля рассмотрит иск межрайонного прокурора Замоскворецкой прокуратуры Максима Киселева об отмене референдума, на котором должны были рассмотреть в том числе и вопрос об установлении в Москве памятника первому президенту Узбекистана Исламу Каримову, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Эмилию Хиль.

"Суд приступит к рассмотрению иска по существу", — сказала она.

В иске прокурор просит отменить решение совета депутатов муниципального округа Якиманка о проведении 18 марта референдума. На референдуме планировалось проголосовать по восьми вопросам, в частности, о переносе памятника Ленину с Калужской площади в районе Якиманка в парк "Музеон", установке памятника первому президенту Узбекистана Исламу Каримову на Большой Полянке, ограничении высотности застройки, движении транспорта и остановках.

Сквер в центре Москвы назовут в честь Ислама Каримова
© Sputnik/ Стрингер
Зампред московской комиссии против установки памятника Каримову
Ранее зампредседателя московской комиссии по монументальному искусству Лев Лавренов отрицательно отнесся к идеям об установке в российской столице памятника Каримову и переносе памятника Ленину с Калужской площади в парк "Музеон". Кампания против установки памятника Каримову в Москве развернулась и в интернете, соответствующая петиция появилась на сайте Change.org.

Мэр Москвы Сергей Собянин 27 октября 2017 года подписал распоряжение об установке в Москве монумента Каримову. Согласно документу, памятник должен появиться в районе Якиманка до 31 декабря 2019 года. Содержание монумента должна обеспечить префектура Центрального административного округа Москвы. Автор памятника британский архитектор Пол Дэй рассказал, что сам монумент не будет стоять на постаменте, как это принято. По композиции фигура президента будет располагаться на земле.

Теги:
Ислам Каримов, Москва, Референдум



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