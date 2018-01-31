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Родители с ребенком

Борьба за жизнь младенца с иголками в теле продолжается

© Sputnik/ Владимир Песня
Общество
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Ребенок находится в реанимации, государство полностью обеспечивает все расходы по его содержанию и лечению

ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. Узбекские врачи продолжают борьбу за жизнь 11-месячного ребенка из Ферганской области, который сейчас находится в крайне тяжелом состоянии, сообщает корреспондент Sputnik.

Ранее ребенок был прооперирован в Республиканском научном центре экстренной медицинской помощи (РНЦЭМП) в Ташкенте, врачи извлекли 13 иголок, а три до сих пор остаются в теле младенца.

"Это была сложная операция. Сейчас наши врачи борются за жизнь ребенка, у него крайне тяжелое состояние, он находится в реанимационном отделении. У него была выраженная интоксикация, потом длительное время он был под наркозом", — рассказал корреспонденту Sputnik один из руководящих сотрудников РНЦЭМП.

Рука ребенка
CC0 / pixabay
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По его словам, сейчас родители ребенка находятся в Ташкенте, для матери созданы все условия, чтобы она была рядом с малышом. Государство полностью обеспечивает все расходы по содержанию и лечению ребенка, заметил он, поэтому сейчас нет необходимости в какой-либо дополнительной помощи со стороны общественности.

"Мы все очень переживаем. Сейчас невозможно сделать какие-то прогнозы, врачи делают все возможное", — подчеркнул собеседник.

Кроме того, представитель РНЦЭМП отметил, что подобную операцию можно было провести на месте в Ферганском филиале центра, а не везти ребенка в столицу, тратя на это время.

"Родственники настояли на проведении операции в Ташкенте. Однако вполне можно было провести ее и в Ферганском филиале. Он прекрасно оснащен, там работают квалифицированные специалисты. Мы также могли отправить туда самолетом необходимых профессионалов. При этом транспортировка ребенка в Ташкент не повлияла на его состояние", — сказал он.

Напомним, что ранее представители Минздрава заявляли, что иглы в организме ребенка находились на протяжении одного-полутора месяцев. Это стало понятно после проведения специальных анализов. Также, по их словам, иглы находились в разных частях тела — ребенок самостоятельно не мог проглотить 16 иголок.

Сейчас региональная прокуратура начала расследование по данному факту.

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Теги:
Ферганская область, Ташкент, Дети, Родители и дети



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