Топографы Узбекистана и Таджикистана описали 4 спорных участка границы

ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. Топографические рабочие группы из Узбекистана и Таджикистана описали четыре участка границы во время пятидневной встречи рабочих групп правительственных делегаций двух республик по вопросам делимитации и демаркации границы, сообщает пресс-служба МИД.

Встреча прошла в городе Гулистане Согдийской области Таджикистана.

"В ходе переговоров стороны обсудили прохождение линии границы по оставшимся участкам, а также провели полевое обследование отдельных участков границы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что рабочие группы описали четыре участка границы и подготовили протокол.

Протяженность государственной границы Таджикистана с Узбекистаном составляет 1332,9 километра. После распада Советского Союза около 20% линии таджикско-узбекской госграницы до сих пор остается неделимитированной.