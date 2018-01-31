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Узбекский пограничник

Топографы Узбекистана и Таджикистана описали 4 спорных участка границы

AP Photo / Anvar Ilyasov
Общество
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Пятидневная рабочая встреча прошла в городе Гулистане Согдийской области Таджикистана

ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. Топографические рабочие группы из Узбекистана и Таджикистана описали четыре участка границы во время пятидневной встречи рабочих групп правительственных делегаций двух республик по вопросам делимитации и демаркации границы, сообщает пресс-служба МИД.

Встреча прошла в городе Гулистане Согдийской области Таджикистана.

"В ходе переговоров стороны обсудили прохождение линии границы по оставшимся участкам, а также провели полевое обследование отдельных участков границы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что рабочие группы описали четыре участка границы и подготовили протокол.

Протяженность государственной границы Таджикистана с Узбекистаном составляет 1332,9 километра. После распада Советского Союза около 20% линии таджикско-узбекской госграницы до сих пор остается неделимитированной.

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Теги:
МИД Узбекистана, Таджикистан, Узбекистан, Международная политика



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