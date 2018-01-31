"Билайн" отменил повышение тарифов в Узбекистане, но ненадолго

Ранее оператор связи сообщал о повышении тарифов, однако это будет отложено до завершения очередного этапа расширения сети в республике

ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. Компания "Билайн" сообщила на своем сайте об отмене повышения тарифов.

"Сообщаем о том, что объявленное ранее изменение ежедневной абонентской платы с 1 февраля 2018 года отменяется — тарифы Beeline останутся на прежнем уровне", — говорится в сообщении.

Данное решение объясняется тем, что в настоящее время затруднено полноценное использование бонусов, запланированных в связи с пересмотром цен. В связи с этим повышение тарифов отложено. Однако роста стоимости услуг сотовой связи в будущем не избежать: новые тарифы будут введены после завершения очередного этапа расширения сети в Узбекистане.