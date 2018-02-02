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За или против двойного тарифа на воду при отсутствии счетчиков?
  • Да, это будет дисциплинировать население и стимулировать людей экономить воду
    14.2% (46)
  • Нет, это неоправданная мера, которая будет лишней нагрузкой на потребителей
    55.6% (180)
  • Тарифы на воду должны отличаться, но не настолько сильно
    30.2% (98)
Проголосовали: 324
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