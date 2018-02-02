Департамент и его подразделения в прошлом году провели следственные действия по 1526 ранее приостановленным и нераскрытым уголовным делам, направив их в соответствующие суды
Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан запускает систему видеоконференцсвязи
Министерство здравоохранения Узбекистана в 2018 году выделит 803,6 миллиарда сумов на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и оснащение 310 медучреждений
В Узбекистане будет создана Ассоциация организаций по производству и переработке солодки и других лекарственных растений
На автомобильных дорогах Ташкентской области заработают камеры видеофиксации нарушений ПДД
Младшая дочь первого президента Узбекистана Лола Каримова-Тилляева покидает пост посла Узбекистана при ЮНЕСКО
В Ташкентском и Самаркандском архитектурно-строительных институтах, а также в Наманганском инженерно-строительном институте в 2018-2019 учебном году откроются заочные отделения
Старший сын кубинского лидера Фиделя Кастро Фидель Анхель Кастро Диас-Баларт утром в четверг покончил с собой на Кубе
Мосгорсуд в пятницу еще раз проверит законность решения о выдворении из России журналиста "Новой газеты" гражданина Узбекистана Худоберди Нурматова.
Значительная часть боевиков террористической группировки "Исламское государство", действующих в Афганистане, имеют центральноазиатское происхождение
Министерство юстиции Узбекистана с 1 февраля внедряет механизм оплаты государственной пошлины и других платежей для совершения нотариальных действий в электронном виде
Программа малого хаджа, или умры, продолжится до 29 марта
Басманный суд Москвы оштрафовал "Новую газету" на 400 тысяч рублей за сотрудничество с журналистом Худоберди Нурматовым
Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан опубликовало порядок утилизации непригодных для дальнейшего применения ртутных лампочек и термометров
Эти средства будут направлены на строительство жилья в Навоийской, Ферганской и Ташкентской областях, также будет улучшена сеть газо-, электро- и водоснабжения
Затмение и полнолуние одновременно могли наблюдать жители Ташкента прошедшей ночью, такое явление бывает очень редко
У преступника нашли самодельное взрывное устройство большой мощности, компоненты для изготовления еще нескольких устройств, огнестрельное оружие и боеприпасы
Пассажиропоток на автодорожном пункте пропуска "Гишт-куприк" на границе с Казахстаном увеличился до 28 тысяч человек в сутки, во избежание скопления граждан установлены дополнительные кабины паспортного контроля
Теперь в автомобиль можно устанавливать только стальные баллоны СПГ-1, при обнаружении другого оборудования инспекторы будут штрафовать автовладельцев
Теперь граждане могут создать на портале личный кабинет. На сайте появился "онлайн-консультант", к которому можно обратиться за юридической помощью