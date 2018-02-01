В Узбекистане запретили старое газовое оборудование на авто

Теперь в автомобиль можно устанавливать только стальные баллоны СПГ-1, при обнаружении другого оборудования инспекторы будут штрафовать автовладельцев

ТАШКЕНТ, 1 фев — Sputnik. В Узбекистане с 1 февраля вступил в силу запрет на использование в автомобилях газобаллонного оборудования СПГ-2, СПГ-3 и СПГ-4, сообщает корреспондент Sputnik.

Теперь в авто можно устанавливать и использовать только стальные баллоны СПГ-1, имеющие цельнометаллический корпус.

При выявлении инспекторами на дорогах автомобилей с газобаллонным оборудованием СПГ-2, СПГ-3 и СПГ-4, а также баллонов СПГ-1 с нарушением заводской комплектации их владельцев будут штрафовать как за использование транспортного средства, эксплуатация которого запрещена. В действующем законодательстве за это предусмотрен штраф в размере пяти минимальных заработных плат (1 МРЗП — 172 240 сумов).

Единственным исключением из новых правил станут автобусы MAN, производимые самаркандским заводом JV MAN Auto-Uzbekistan и использующие газовые баллоны СПГ-3.

По данным Министерства внутренних дел, сегодня в стране уже не осталось автомобилей, использующих оборудование СПГ-3 и СПГ-4, а число авто с баллонами СПГ-2 не превышает 67,6 тысячи.

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В результате эксплуатации старых баллонов за последние годы было зафиксировано 55 взрывов, в результате которых пострадало 23 человека и 41 погиб. При этом основная причина трагедий — элементарная жадность людей. Так, многие, стремясь сэкономить как можно больше, заправляют баллоны сверх положенной нормы в 80%.

В Узбекистане до конца 2019 года планируется перевести на газ свыше 800 тысяч автомобилей, из которых порядка 700 будут принадлежат физическим лицам, остальные — юридическим. Кроме того, в республике запустят единую информационную систему, которая в режиме онлайн будет отслеживать состояние установленного оборудования и учитывать потребление сжатого природного газа.