Узбекистан значительно повысит пропускную способность пограничных КПП

Пассажиропоток на автодорожном пункте пропуска "Гишт-куприк" на границе с Казахстаном увеличился до 28 тысяч человек в сутки, во избежание скопления граждан установлены дополнительные кабины паспортного контроля

ТАШКЕНТ, 1 фев — Sputnik. Узбекистан в этом году планирует в разы увеличить мощность пунктов пропуска на границе с Казахстаном и Кыргызстаном, сообщает корреспондент Sputnik.

"В связи с расширением международных отношений, особенно с соседними странами, в политических, экономических и культурных областях, в последнее время наблюдается резкое увеличение пассажиропотока на пунктах пропуска через границу", — отметили корреспонденту Sputnik в пресс-службе Комитета по охране государственной границы СНБ.

Увеличение пассажиропотока, по данным комитета, особенно заметно в автодорожных пунктах пропуска "Гишт-куприк" на границе с Казахстаном, где в сутки пропускаются до 28 тысяч человек, и "Дустлик" на границе с Кыргызстаном — 8 тысяч человек.

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Для недопущения скопления граждан в указанных пунктах пропуска здесь уже были установлены дополнительные кабины паспортного контроля. Так, например, в "Гишт-куприке" их число увеличилось с 24 до 44, а в "Дустлике" — с 12 до 22.

"В соответствии с "дорожной картой" между правительствами Узбекистана и Казахстана по реконструкции и модернизации пунктов пропуска на госгранице, в 2018 году запланировано расширение пунктов пропуска "Гишт-куприк" и "Жибек-жолы" с увеличением пропускной способности до 40 тысяч человек в сутки. Аналогичные мероприятия также запланированы в пунктах пропуска, расположенных на границе с Кыргызстаном", — сообщили в комитете.