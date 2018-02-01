"Бескровная" Луна в тени Земли: что увидели жители Ташкента ночью

Затмение и полнолуние одновременно могли наблюдать жители Ташкента прошедшей ночью, такое явление бывает очень редко

ТАШКЕНТ, 1 фев — Sputnik. Минувшей ночью жители Ташкента наблюдали Луну в тени Земли.

Sputnik / Рамиз Бахтияров Луна в Ташкенте

Сегодня ночью по всему миру жители Земли могли наблюдать удивительное явление — суперлуние.

Суперлунием называют момент, когда полная Луна подходит к Земле на расстояние ближе 362 тысяч километров и время прохождения перигея и полнолуния отстает по времени не больше чем на 3 дня.

© Sputnik/ Саид Царнаев Красное затмение: Луна подойдет к Земле очень близко 31 января

Суперлуния бывают каждый год, но близкие совпадения этих двух моментов (перигея и полнолуния) бывают довольно редко. Во время затмения Луна будет располагаться в созвездии Рака и пройдет через южную часть тени Земли. Северный край Луны — сам по себе достаточно темный — окажется практически в центре тени.