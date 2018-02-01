"Бескровная" Луна в тени Земли: что увидели жители Ташкента ночью

Суперлуния бывают каждый год, но близкие совпадения этих двух моментов (перигея и полнолуния) бывают довольно редко. Во время затмения Луна будет располагаться в созвездии Рака и пройдет через южную часть тени Земли. Северный край Луны — сам по себе достаточно темный — окажется практически в центре тени.
Именно тренеры должны сегодня ставить правильно задачу и определять стратегию и тактику для футболистов сборной России, заявил легендарный футбольный тренер, а ныне депутат Государственно думы Валерий Газзаев
Премьер Казахстана отметил, что часто программы, принятые министерствами, не интегрируются внутри страны, в связи с этим общие проекты в рамках одной цифровой платформы ЕврАзЭс необходимо качественно объединить