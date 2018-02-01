Саудовский фонд развития выделил Узбекистану 50 миллионов долларов

ТАШКЕНТ, 1 фев — Sputnik. Узбекистан и Саудовский фонд развития подписали заемное соглашение на 50 миллионов долларов, сообщает корреспондент Sputnik.
Документ был подписан в рамках визита делегации Узбекистана во главе с первым заместителем министра финансов Ахадбеком Хайдаровым в Саудовскую Аравию.
"Эти средства будут направлены на реализацию проекта по строительству современного жилья в сельской местности в Навоийской, Ферганской и Ташкентской областях. В частности, предусматривается возведение более 2 тысяч домов по типовым проектам", — отметили в Государственном комитете Республики Узбекистан по инвестициям.
Ранее власти республики заявляли о планах по привлечению у международных кредиторов под различные проекты строительства типового жилья свыше 1,2 миллиарда долларов.
Так, например, планировалось, что Азиатский банк развития предоставит 700 миллионов долларов, Исламский банк развития — 300 миллионов долларов, Кувейтский фонд арабского экономического развития (КФАЭР) — 30 миллионов долларов, Саудовский фонд развития (СФР) — 50 миллионов долларов, турецкий государственный банк "Зираат" — 200 миллионов долларов.
Средства предоставляются с трехлетним льготным периодом, процентной ставкой в размере 7% годовых в течение первых 5 лет и ставкой рефинансирования Центробанка на последующий период.
Для строительства и реконструкции доступных многоквартирных домов в городах кредиты выдаются сроком на 20 лет, для возведения жилых домов по обновленным типовым проектам в сельской местности — на 15 лет.