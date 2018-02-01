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Жилые дома в жилом массиве. Архивное фото

Саудовский фонд развития выделил Узбекистану 50 миллионов долларов

Sputnik / Акылбек Батырбеков
Общество
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Эти средства будут направлены на строительство жилья в Навоийской, Ферганской и Ташкентской областях, также будет улучшена сеть газо-, электро- и водоснабжения

ТАШКЕНТ, 1 фев — Sputnik. Узбекистан и Саудовский фонд развития подписали заемное соглашение на 50 миллионов долларов, сообщает корреспондент Sputnik.

Документ был подписан в рамках визита делегации Узбекистана во главе с первым заместителем министра финансов Ахадбеком Хайдаровым в Саудовскую Аравию.

"Эти средства будут направлены на реализацию проекта по строительству современного жилья в сельской местности в Навоийской, Ферганской и Ташкентской областях. В частности, предусматривается возведение более 2 тысяч домов по типовым проектам", — отметили в Государственном комитете Республики Узбекистан по инвестициям.

Уборка урожая зерновых
© Sputnik/ Александр Кряжев
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Кроме того, в рамках проекта будет улучшена существующая инфраструктура путем строительства сетей газо-, электро- и водоснабжения, дорог, а также социальных центров и спортивных площадок, школ, медицинских учреждений, магазинов и автобусных остановок.

Ранее власти республики заявляли о планах по привлечению у международных кредиторов под различные проекты строительства типового жилья свыше 1,2 миллиарда долларов.

Так, например, планировалось, что Азиатский банк развития предоставит 700 миллионов долларов, Исламский банк развития — 300 миллионов долларов, Кувейтский фонд арабского экономического развития (КФАЭР) — 30 миллионов долларов, Саудовский фонд развития (СФР) — 50 миллионов долларов, турецкий государственный банк "Зираат" — 200 миллионов долларов.

Мотоцикл в сельской местности
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Льготная ипотека для покупки квартир в доступных многоэтажках, а также типовых домах выдается молодым семьям, жителям ветхих жилых домов и ряду других категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Средства предоставляются с трехлетним льготным периодом, процентной ставкой в размере 7% годовых в течение первых 5 лет и ставкой рефинансирования Центробанка на последующий период.

Для строительства и реконструкции доступных многоквартирных домов в городах кредиты выдаются сроком на 20 лет, для возведения жилых домов по обновленным типовым проектам в сельской местности — на 15 лет.

Теги:
Сельское хозяйство, Инвестиции, Саудовская Аравия, Узбекистан



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