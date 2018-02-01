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Минюст Узбекистана внедрил онлайн-оплату госпошлин за услуги нотариусов

© pixabay
Общество
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Вне зависимости от того, будут ли платежи совершены в кассах банка или через мобильные устройства, информация о поступивших средствах отразится в информационной системе "Нотариус"

ТАШКЕНТ, 1 фев — Sputnik. Министерство юстиции Узбекистана с 1 февраля внедряет механизм оплаты государственной пошлины и других платежей для совершения нотариальных действий в электронном виде.

"Кроме того, обращаясь в нотариальные конторы, граждане могут оплатить госпошлину, используя мобильный телефон. В данном процессе также появилась возможность применения QR кодов", — сообщает информационная служба Минюста.

Подпись документов
© pixabay
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Как считают в министерстве, нововведение обеспечит открытость и прозрачность процесса обслуживания населения, предотвратит коррупцию.
Размеры платежей за нотариальные услуги будут рассчитываться автоматически, подготовка отдельной квитанции не потребуется. К тому же, появится единая форма квитанции, удобная и понятная населению.

Вне зависимости от того, будут ли платежи совершены в кассах банка либо через мобильные телефоны, информация о поступивших средствах отразится в информационной системе "Нотариус" в режиме онлайн.

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Теги:
госпошлина, нотариус, Министерство юстиции Узбекистана, Узбекистан



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