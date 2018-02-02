Суд еще раз проверит законность решения о выдворении Нурматова из РФ

ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik. Мосгорсуд в пятницу еще раз проверит законность решения о выдворении из России журналиста "Новой газеты" Худоберди Нурматова, сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.
Мосгорсуд в четверг признал законным решение оштрафовать журналиста на пять тысяч рублей и выдворить из России за работу без разрешения. Пока исполнение наказания приостановлено в связи с тем, что Нурматов подал жалобу в Страсбургский суд. Решения ЕСПЧ он ожидает в центре временного содержания в Москве.
Глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов ранее в беседе выразил сожаление в связи с решением Басманного суда по Нурматову и предложил дать ему возможность выехать из России в третью страну. По словам Федотова, многое будет зависеть от позиции ЕСПЧ.