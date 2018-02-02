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Журналист Новой газеты Худоберди Нурматов (Али Феруз)

Суд еще раз проверит законность решения о выдворении Нурматова из РФ

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Тема:
Суд над журналистом "Новой газеты" Худоберди Нурматовым (Али Ферузом) (20)
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Пока исполнение наказания по депортации Нурматова приостановлено в связи с тем, что журналист подал жалобу в Страсбургский суд

ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik. Мосгорсуд в пятницу еще раз проверит законность решения о выдворении из России журналиста "Новой газеты" Худоберди Нурматова, сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

Мосгорсуд в четверг признал законным решение оштрафовать журналиста на пять тысяч рублей и выдворить из России за работу без разрешения. Пока исполнение наказания приостановлено в связи с тем, что Нурматов подал жалобу в Страсбургский суд. Решения ЕСПЧ он ожидает в центре временного содержания в Москве.

Худоберди Нурматов
AP Photo / Pavel Golovkin
Москалькова: Нурматову надо позволить выехать из РФ в третью страну
Однако Верховный суд России, рассмотрев кассационную жалобу защиты журналиста, обязал апелляционную инстанцию Мосгорсуда вновь рассмотреть этот вопрос и проверить, можно ли заменить принудительное выдворение на контролируемый выезд из России. Верховный суд обратил внимание, что в деле имеются документы о том, что Нурматова готовы принять в Германии. В необходимости помещать его под стражу до рассмотрения жалобы в ЕСПЧ судья ВС также сомневается.

Глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов ранее в беседе выразил сожаление в связи с решением Басманного суда по Нурматову и предложил дать ему возможность выехать из России в третью страну. По словам Федотова, многое будет зависеть от позиции ЕСПЧ.

Тема:
Суд над журналистом "Новой газеты" Худоберди Нурматовым (Али Ферузом) (20)
Теги:
Мосгорсуд, Худоберди Нурматов, Али Феруз, Москва



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