Заочные отделения появятся еще в трех узбекских вузах

Для зачисления в институты следует предоставить в приемную комиссию вуза рекомендации от работодателя или от Госкомархитектурстроя
ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik. В Ташкентском и Самаркандском архитектурно-строительных институтах, а также в Наманганском инженерно-строительном институте в 2018-2019 учебном году откроются заочные отделения.
"С целью обеспечения строительной отрасли квалифицированными кадрами, кабмин принял постановление "О мерах по организации заочного обучения в высших образовательных учреждениях сферы архитектуры и строительства", — передает пресс-служба Министерства юстиции.
Для зачисления в институты следует предоставить в приемную комиссию вуза рекомендации от работодателя или от Госкомархитектурстроя. Кроме того, необходимо пройти тестирование.
Студенты заочного отделения обучаются только на контрактной основе.
Именно тренеры должны сегодня ставить правильно задачу и определять стратегию и тактику для футболистов сборной России, заявил легендарный футбольный тренер, а ныне депутат Государственно думы Валерий Газзаев
Премьер Казахстана отметил, что часто программы, принятые министерствами, не интегрируются внутри страны, в связи с этим общие проекты в рамках одной цифровой платформы ЕврАзЭс необходимо качественно объединить