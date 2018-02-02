Заочные отделения появятся еще в трех узбекских вузах

Для зачисления в институты следует предоставить в приемную комиссию вуза рекомендации от работодателя или от Госкомархитектурстроя

ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik. В Ташкентском и Самаркандском архитектурно-строительных институтах, а также в Наманганском инженерно-строительном институте в 2018-2019 учебном году откроются заочные отделения.

"С целью обеспечения строительной отрасли квалифицированными кадрами, кабмин принял постановление "О мерах по организации заочного обучения в высших образовательных учреждениях сферы архитектуры и строительства", — передает пресс-служба Министерства юстиции.

Для зачисления в институты следует предоставить в приемную комиссию вуза рекомендации от работодателя или от Госкомархитектурстроя. Кроме того, необходимо пройти тестирование.

Студенты заочного отделения обучаются только на контрактной основе.