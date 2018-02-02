По словам Каримовой-Тилляевой, она продолжит работу по реализации проектов в сфере культуры, образования, науки и экологии

ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik. Младшая дочь первого президента Узбекистана Лола Каримова-Тилляева покидает пост посла Узбекистана при ЮНЕСКО.

"Сегодня мой последний рабочий день в качестве посла Узбекистана при ЮНЕСКО. Безусловно, 10 лет работы в качестве дипломата стали важной частью моей жизни. Я благодарна за этот бесценный опыт, за людей, которых мне довелось узнать, за возможность многому научиться и главное — послужить своей Родине", — написала она в пятницу на своей странице в Facebook.

По словам Каримовой-Тилляевой, она продолжит работу по реализации проектов в сфере культуры, образования, науки и экологии.

"Я также намерена продолжать гуманитарную работу детского фонда "Ты не одинок", осуществляя далее программу тяжелых детских операций на сердце в сотрудничестве с французскими специалистами, а также продолжать работать по программам реабилитации детей с ограниченными возможностями и осуществлять другие проекты помощи детям в Узбекистане", — написала она.

Впервые о том, что она готова уйти с поста посла Узбекистана при ЮНЕСКО, Лола Каримова-Тилляева заявила в августе прошлого года на международной научно-практической конференции "Центральноазиатский Ренессанс в истории мировой цивилизации", прошедшей в Самарканде.

Младшая дочь первого президента занимает должность постоянного представителя Узбекистана при ЮНЕСКО с января 2008 года. Она также возглавляет Республиканский детский общественный фонд "Ты не одинок", Республиканский центр социальной адаптации детей, Федерацию гимнастики и попечительский совет Республиканского благотворительного общественного фонда имени Ислама Каримова, учрежденного в конце 2016 года.