На дорогах Ташобласти заработают камеры видеофиксации нарушений ПДД

ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik. На автомобильных дорогах Ташкентской области с февраля заработают камеры видеофиксации нарушений ПДД.МВД Узбекистана.
По информации ведомства, система повышает эффективность работ по обеспечению безопасности дорожного движения, автоматически выявляет правонарушения.
В ближайшее время запланирована поэтапная установка во многих городах и районах Ташкентской области специальных фоторадаров, предназначенных для выявления водителей, которые нарушили правила дорожного движения.