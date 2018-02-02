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Растение солодка (лат. Glycyrrhíza)

В Узбекистане появится Ассоциация солодки и лекарственных растений

CC BY-SA 3.0 / Stan Shebs / Glycyrrhiza lepidota
Общество
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Правительство поручило региональным хокимиятам отобрать территории общей площадью в 25 тысяч гектаров, благоприятные для выращивания солодки и других лекарственных растений, где будут реализовываться новые инвестиционные проекты

ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik. В Узбекистане будет создана Ассоциация организаций по производству и переработке солодки и других лекарственных растений, сообщает корреспондент Sputnik.

Солодка голая
© Sputnik/ Назаров
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Это решение на днях одобрило правительство Узбекистана. Среди главных задач новой структуры — реализация программ по комплексному развитию производства и переработки солодки и других лекарственных растений, внедрение интенсивных технологий выращивания, привлечение иностранных инвестиций и специалистов.

Членами новой ассоциации могут стать все желающие организации, занимающиеся выращиванием и переработкой солодки и других лекарственных растений.

Правительство поручило региональным хокимиятам отобрать территории общей площадью в 25 тысяч гектаров, благоприятные для выращивания солодки и других лекарственных растений, где будут реализовываться новые инвестиционные проекты.

Инициаторам проектов, а также членам ассоциации предоставлен ряд льгот и преференций. Так, например, банки будут выделять им кредиты для создания промышленных плантаций лекарственных растений по ставке, не превышающей ставку рефинансирования Центробанка, с четырехлетним льготным периодом.

Кабмин также освободил их до 1 января 2024 года от уплаты земельного налога, налога на прибыль, налога на имущество юридических лиц, единого налогового платежа, единого земельного налога, а также обязательных отчислений в Фонд развития материально-технической базы образовательных и медицинских учреждений.

Плантации шафрана
© Даракчи
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Кроме того, они получили право ввозить без таможенных платежей не производимые в республике технологическое оборудование, специализированную сельскохозяйственную технику, комплектующие изделия и запасные части к ним, сырье, материалы, строительные материалы, а также семена и саженцы солодки и других лекарственных растений.

Не остался в стороне и вопрос с кадрами. Министерство высшего и среднего специального образования начиная с 2018-2019 учебного года должно организовать в Нукусском филиале Ташкентского государственного аграрного университета подготовку кадров по специальности "Технология выращивания и переработки солодки и других лекарственных растений".

По прогнозам экспертов, через пять лет в Узбекистане будет ежегодно производиться свыше 150 тысяч тонн солодки со средней урожайностью 60 центнеров с гектара.

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Теги:
лекарственные растения, лекарства, Узбекистан



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