Минздрав в 2018 году выделит свыше 800 млрд сумов на ремонт больниц

Кроме того, Минздрав намерен в текущем году заполнить в больницах вакантные места врачей общей практики на 82 процента

ТАШКЕНТ, 1 фев — Sputnik. Министерство здравоохранения Узбекистана в 2018 году выделит 803,6 миллиарда сумов на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и оснащение 310 медучреждений.

© Sputnik/ Виталий Тимкив Минздрав договорился о строительстве корейской клиники в Узбекистане

Кроме того, Минздрав намерен в текущем году заполнить в больницах вакантные места врачей общей практики на 82 процента, узкопрофильных специалистов — на 55 процентов.

В частности, на эти места посредством целевого направления придут выпускники высших медицинских образовательных учреждений.

По данным министерства, в январе выпускники медицинских вузов прошли государственный аттестационный экзамен и 1811 из них стали работать врачами общей практики. Это полностью покрыло вакантные места в Республике Каракалпакстан, Андижанской, Бухарской, Самаркандской, Хорезмской областях и Ташкенте.