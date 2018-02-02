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Студентов из Сурхандарьи подключили к дистанционной системе вузов Ташкента

© Startup Stockphotos
Общество
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Система должна оптимизировать учебный процесс, улучшив его экономическую эффективность

ТАШКЕНТ, 1 фев — Sputnik. Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан запускает систему видеоконференцсвязи, которая соединит Ташкентскую медицинскую академию и Ташкентский государственный педагогический университет с их филиалами в Термезе и Денау.

Студенты в аудитории
© Sputnik/ Alexander Kryazhev
В ТУИТ можно будет обучаться дистанционно
Как передает пресс-служба министерства, теперь студенты сурхандарьинских вузов смогут в режиме онлайн присутствовать на лекциях ведущих преподавателей и экспертов столицы.

Система состоит из 24 специализированных компьютеров, 24 веб-камер и микрофонов, 48 динамиков для усиления звука и 48 широкоформатных экранов.
Специалисты предполагают, что использование таких инструментов повлияет на качество подготовки кадров не только для студентов, но и для преподавателей в рамках курсов по повышению квалификации.

Напомним, что в ходе своего рабочего визита в Сурхандарьинскую область в середине января текущего года Шавкат Мирзиёев озвучил задачу по необходимости укрепления сотрудничества вузов в регионах с университетами столицы.

Теги:
вузы, студенты, Ташкент, Высшее образование



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