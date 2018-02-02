Следственный департамент МВД в 2017 году задержал 2700 разыскиваемых

Департамент и его подразделения в прошлом году провели следственные действия по 1526 ранее приостановленным и нераскрытым уголовным делам, направив их в соответствующие суды

ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik. Совместные действия сотрудников органов уголовного розыска и следствия позволили в 2017 году сократить количество нераскрытых преступлений в Узбекистане на 2223 дела, сообщает пресс-служба Следственного департамента при МВД.

Департамент и его подразделения в прошлом году провели следственные действия по 1 526 ранее приостановленным и нераскрытым уголовным делам, направив их в соответствующие суды.

В течение 2017 года сотрудники правоохранительных органов задержали 2707 находящихся в розыске подозреваемых.

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По 7225 уголовным делам в процессе следствия подозреваемые и потерпевшие достигли примирения.

В результате действий следственных органов был взыскан материальный ущерб на 330,7 млрд сумов.

В прошлом году дознаватели провели следственные действия по 19 672 уголовным делам. Нарушенные права потерпевших восстановлены, уголовные дела переданы в соответствующие суды.

Всего в течение 2017 года в следственный департамент и его подразделения поступило 29 733 обращений.