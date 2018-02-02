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Студенты из Узбекистана смогут бесплатно получить образование в вузах РФ

© Sputnik/ Нина Зотина
Общество
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Минобрнауки России и Россотрудничество организовали специальную олимпиаду для иностранных студентов, главный приз — бесплатное обучение в магистратуре

ТАШКЕНТ, 1 фев — Sputnik. Вузы России объявили о старте международной олимпиады для абитуриентов магистратуры Open Doors: Russian Scholarship Project. Об этом сообщает пресс-служба РЦНК в Ташкенте.

Благодаря этому конкурсу студенты из зарубежных стран без вступительных экзаменов смогут поступить в магистратуру и бесплатно продолжить свое образование на магистерских программах в России.

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Абитуриент может выбрать любой из более чем 500 университетов страны в 80 городах РФ, в том числе из числа вузов, входящих в международные рейтинги Times Higher Education World University Rankings (THE), QS World University Rankings и Academic Ranking of World Universities (ARWU), а также 21 ведущего университета — участника проекта 5-100.

Победители и призеры олимпиады зачисляются в выбранный вуз еще до начала приемной кампании.

Принять участие в олимпиаде может гражданин любой страны, кроме РФ (а также соотечественник, постоянно проживающий за рубежом), имеющий диплом бакалавра или заканчивающий обучение по программам бакалавриата в 2018 году. Участвовать в олимпиаде просто — все этапы отбора проводятся онлайн. Подать заявку на первый этап отбора можно до 16 февраля на сайте проекта: od.globaluni.ru.

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Теги:
поступление в университет, магистратура, абитуриенты, студенты, Минобрнауки России, Россотрудничество, Узбекистан, Россия, Высшее образование



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