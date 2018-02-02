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Количество обращений в Консульское управление МИД увеличилось вдвое

Sputnik / Павел Лисицын
Общество
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Число заявлений, по сравнению с 2016 годом, увеличилось в два раза, из них 75 заявлений оказались анонимными и не были рассмотрены

ТАШКЕНТ, 1 фев — Sputnik. За 2017 год в Консульское управление МИД Узбекистана граждане отправили 4857 заявлений.

Из них 52% обращений были адресованы в министерство посредством виртуальной приемной руководителя страны. Остальная часть обращений поступила через электронную приемную министра и почтовые службы.

Число заявлений, по сравнению с 2016 годом, увеличилось в два раза, из них 75 заявлений оказались анонимными и не были рассмотрены.

В основном консулы оказывали помощь гражданам в выяснении причины смерти их родных и близких за рубежом и оказывали содействие в транспортировке тел умерших, а также обеспечивали объективное расследование уголовных дел, возбужденных на территории иностранных государств в отношении узбекистанцев или их близких родственников.

Также соотечественники просили оказать содействие в получении алиментов, пособий, заработных плат, выполнении контрактных обязательств, в розыске близких родственников за рубежом и возвращении их на родину.

Теги:
МИД Узбекистана, Узбекистан



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