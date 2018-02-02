Рахим Раджабов о мечтах и шрамах молодости Ислама Каримова

ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik. О том, какой это был лидер и как проходило его становление, корреспонденту Sputnik Узбекистан рассказал один из его ближайших друзей и соратников, с которым они вместе учились и работали, — Рахим Раджабов.

Мечтатели-созидатели

В прошлом году Рахим Раджабович уже отметил свое 80-летие. С Исламом Каримовым он не только учился в одном вузе, но и начинал профессиональную карьеру. Затем работал на ответственных постах в ряде конструкторских бюро и на заводе "Узбексельмаш", руководил в Ташкенте экскаваторным заводом, предприятием "Алгоритм", ПО "Машхлопок". С 1990 года и до самого выхода на пенсию занимал посты заместителя председателя правительства, государственного секретаря при президенте и заместителя премьер-министра.

Рахим Раджабович вспоминает, как познакомился с будущим президентом страны в далеком 1955 году.

© Foto: из личного архива Р. Раджабова Рахим Раджабов

Тогда оба они поступили на мехфак Среднеазиатского политехнического института. Сейчас это Ташкентский государственный технический университет имени Ислама Каримова. Примечательно, что в биографиях двух друзей есть немало схожих моментов.

Оба они закончили школу имени Пушкина, только Ислам Абдуганиевич учился в Самарканде, а Рахим Раджабович — в Каракульском районе Бухарской области, где и родился. Оба медалисты: у Каримова — золотая медаль, у Раджабова — серебряная. Оба мечтали работать в народном хозяйстве, на промышленном производстве, мечтали конструировать и создавать.

"Я помню себя совсем мальчишкой. Тогда была беднота, послевоенные годы. Мы жили в селе, и после школы многие ребята пасли баранов. Прибежим на обед, покушаем и уходим в поле. Бараны пасутся, сам лежишь на траве с друзьями. Летит самолет, его не видно, но гул слышно. И мы всегда думали, кто это изобрел, и хотели быть такими же созидателями. Около нас также была железная дорога, по которой ходили поезда. Все это нас очень влекло", — вспоминает Рахим Раджабович.

Студентами их поселили в одной комнате в общежитии, помимо Каримова там были еще два парня. Так и стали дружить, вместе работали на студенческих стройплощадках, как было тогда заведено.

© Foto: личного архива Р. Раджабова Ислам Каримов, студент мехфака, 1956г

"На весь наш факультет была только одна девушка, поэтому бегали на танцы в соседний ТашМИ. Ислам Абдуганиевич любил танцевать. Вечерами тайком переплывали через реку Салар, чтобы попасть на танцы к медикам. Случались там и драки, поэтому у Каримова было немало шрамов на лице. Иногда мы уходили побежденными, но чаще победителями. Такая вот молодость", — с улыбкой вспоминает собеседник.

От токаря до президента

Уже тогда, по словам Раджабова, будущий президент выделялся среди сверстников незаурядным умом и характером, а также отличной памятью. Он был очень ответственным и добросовестным, строил серьезные планы на жизнь.

"В сентябре 1960 года впервые сразу 27 молодых людей приняли на работу на завод "Ташсельмаш". В их числе были и мы с Исламом Каримовым. Директор Евгений Александрович Белов собрал нас у себя в кабинете. И сказал, что решил всех нас взять на работу, но инженерных должностей у него нет. Будете рабочими, максимум полгода, сказал он. А за это время я добьюсь штата и всех вас устрою. И мы работали кто слесарем, кто токарем, кто ремонтником, кто сварщиком. Я стал помощником слесаря, а Ислам Абдуганиевич — токарем", — сказал Раджабов.

Foto, личного архива Р. Раджабова Узбекская делегация в Китае

Возможно, будущий президент Узбекистана так и продолжил бы работать на этом предприятии, если бы не несчастье — умер его отец. Ислам был самым младшим, седьмым ребенком в семье. Чтобы помочь матери, он попросил перевести его домой, на самаркандский завод "Красный двигатель". Но буквально через полгода Каримов возвращается в Ташкент и начинает работать на авиационном предприятии, где за пять лет он вырос до ведущего инженера-конструктора.

Затем, рассказывает друг президента, переход в Госплан — важнейшее из ведомств той поры. Там был организован отдел новой вычислительной техники, АСУ, механизации, автоматизации и внедрения новых технологий в производство. На новом месте Ислам Абдуганиевич курировал все заводы страны, благодаря чему получил хорошее представление о состоянии дел в отечественной промышленности.

Его заметили, и он дошел до должности первого заместителя председателя Госплана. Для Каримова это была хорошая школа, здесь он получил управленческий и организаторский опыт. В 1983-м его назначают министром финансов, а уже в 1986-м — главой Кашкадарьинской области.

Ошибки и успехи Каримова рассудит история

Раджабов говорит о президентстве Каримова как о чем-то естественном и закономерном. По его мнению, в то время другого такого подготовленного человека в стране не было, да и лидерские качества этому способствовали.

Рахим Раджабович вспоминает, что характер у Каримова был жесткий и настойчивый, и если он что-нибудь задумывал, то никогда уже не отступался от этого. Во многом, уверен он, эти качества обеспечили стабильность и целостность государства в годы его президентства.

"Все имеют право допускать ошибки, все мы люди, и об этом даже в Коране написано. Пусть это рассудят история и Всевышний. Порой Каримова могло подводить окружение, но сам президент был человеком исключительно порядочным, думающим прежде всего о родине. Он любил свой народ и верно служил ему", — говорит Раджабов.

По его мнению, лучшие качества Каримова в полной мере проявились в самые тяжелые для страны моменты. Например, когда в Буке грозил разгореться межэтнический конфликт, Ислам Каримов отправился в оцепленный район на лошади, чтобы лично успокоить людей. Он также сыграл огромную роль в сохранении мира в Ошской области Кыргызстана.

Деньги для Узбекистана и Россия-матушка

Еще одной большой заслугой президента Каримова Раджабов считает создание национальной валюты.

"Мы стали суверенным государством, а у нас своей валюты нет. Два-три года нам давала Москва. А мы уже отдельное государство. Мы ни бумагу не можем делать, ни печатать, и специалистов у нас нет. Ведь мы никогда не думали о своей валюте. Что делать? Тогда Каримов нас (правительство) собирает и говорит: обстановка такая, денег нет. Об импортной валюте даже и речи тогда не шло. Когда мы (чиновники) ездили за рубеж, нам на сутки выдавали по 14 долларов командировочных", — вспоминает Рахим Раджабович.

По его словам, эта задача тогда казалась настолько невыполнимой для окружения Каримова, что все за голову хватались, но решения ни у кого не было. А вопрос нового суверенного государства был жизненно важный.

Foto, личного архива Р. Раджабова Первый праздник Независимости в Ташкенте

"Чтобы напечатать свою валюту, надо платить. И тогда президент говорит, что у нас есть наше золото. Давайте договариваться. А мы не знаем, кому его продавать и по какой цене. Вот в такие трудные моменты Ислам Абдуганиевич находил выход из положения. А этот вопрос был важнее, чем герб нарисовать и утвердить, чем флаг, чем гимн, даже чем Конституция", — заметил собеседник.

Говоря о заметной роли Ислама Каримова в политике страны, Раджабов не забыл упомянуть и о помощи со стороны России, которая в тяжелые годы поддержала молодую республику. Это было и при нехватке зерна, и в вопросе охраны границы с Афганистаном. Ислам Абдуганиевич находил общий язык с новым руководством РФ, в частности, с Борисом Ельциным.

"В тяжелое время они (россияне) нам много помогали. Иначе могла бы быть вторая революция в Узбекистане", — полушутя заметил Раджабов.

Он добавил, что в переломный момент истории Каримов уберег страну от потрясений и за это заслуживает уважения и светлой памяти потомков.