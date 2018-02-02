В Ташкенте появился специальный патруль

ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik. Для обслуживания граждан и гостей столицы Узбекистана при ГУВД Ташкента организованы группы "специальный патруль".
Сотрудники обеспечены специальной экипировкой, в том числе мобильными телефонами PS Aртел, подключенными к звуковому переводчику "Транслейтер" и навигатору с картой столицы. Поэтому патрульные всегда смогут помочь иностранным гостям Узбекистана, сообщает пресс-служба ГУВД.
- В целях обслуживания граждан и гостей столицы в г.Ташкенте при ГУВД организованы группы "специальный патруль"
- В целях обслуживания граждан и гостей столицы в г.Ташкенте при ГУВД организованы группы "специальный патруль"
Специальные группы будут нести службу на вокзале Ташкента, в Международном аэропорте имени И.Каримова и на площади Независимости, по одной на каждом объекте.