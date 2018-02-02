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В целях обслуживания граждан и гостей столицы в г.Ташкенте при ГУВД организованы группы специальный патруль

В Ташкенте появился специальный патруль

© ГУВД г. Ташкента
Общество
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ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik. Для обслуживания граждан и гостей столицы Узбекистана при ГУВД Ташкента организованы группы "специальный патруль".

Сотрудники обеспечены специальной экипировкой, в том числе мобильными телефонами PS Aртел, подключенными к звуковому переводчику "Транслейтер" и навигатору с картой столицы. Поэтому патрульные всегда смогут помочь иностранным гостям Узбекистана, сообщает пресс-служба ГУВД.

  • В целях обслуживания граждан и гостей столицы в г.Ташкенте при ГУВД организованы группы специальный патруль
    В целях обслуживания граждан и гостей столицы в г.Ташкенте при ГУВД организованы группы "специальный патруль"
    © ГУВД г. Ташкента
  • В целях обслуживания граждан и гостей столицы в г.Ташкенте при ГУВД организованы группы специальный патруль
    В целях обслуживания граждан и гостей столицы в г.Ташкенте при ГУВД организованы группы "специальный патруль"
    © ГУВД г. Ташкента
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© ГУВД г. Ташкента
В целях обслуживания граждан и гостей столицы в г.Ташкенте при ГУВД организованы группы "специальный патруль"

Специальные группы будут нести службу на вокзале Ташкента, в Международном аэропорте имени И.Каримова и на площади Независимости, по одной на каждом объекте.

 

Теги:
ГУВД Ташкента, Ташкент, Правоохранительные органы



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