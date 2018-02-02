В Ташкенте появился специальный патруль

ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik. Для обслуживания граждан и гостей столицы Узбекистана при ГУВД Ташкента организованы группы "специальный патруль".

Сотрудники обеспечены специальной экипировкой, в том числе мобильными телефонами PS Aртел, подключенными к звуковому переводчику "Транслейтер" и навигатору с картой столицы. Поэтому патрульные всегда смогут помочь иностранным гостям Узбекистана, сообщает пресс-служба ГУВД.

В целях обслуживания граждан и гостей столицы в г.Ташкенте при ГУВД организованы группы "специальный патруль" © ГУВД г. Ташкента

В целях обслуживания граждан и гостей столицы в г.Ташкенте при ГУВД организованы группы "специальный патруль" © ГУВД г. Ташкента 1 / 2 © ГУВД г. Ташкента В целях обслуживания граждан и гостей столицы в г.Ташкенте при ГУВД организованы группы "специальный патруль"

Специальные группы будут нести службу на вокзале Ташкента, в Международном аэропорте имени И.Каримова и на площади Независимости, по одной на каждом объекте.