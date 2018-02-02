Свинству – бой: Мирзиёев поручил навести порядок в системе сбора мусора

Глава государства поручил взять за основу зарубежный опыт - использовать мусор для выработки энергии, а остальную часть сжигать, а также закупить больше техники для вывоза и переработки отходов из сел

ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik. Президент провёл совещание по вопросам улучшения экологической ситуации и охране окружающей среды.

"Лишь 53% населения охвачены услугами санитарной очистки и всего 15% из них приходятся на долю частного сектора. Почти во всех селах отсутствует система сбора, хранения и транспортировки бытовых отходов", — отметил глава государства.

Он поручил разработать 5-летнюю программу по упорядочению пунктов сбора отходов в городах и развитию услуг санитарной очистки в селах Госкомитету по экологии и охране окружающей среды.

В рамках программы должны быть организованы площадки для сбора отходов исходя из численности жителей многоэтажных домов. Закупки специальной техники для перевозки отходов необходимо увеличить. Привлечь предпринимателей для очистки сел от мусора на основе государственно-частного партнерства по заказу унитарных предприятий "Тоза худуд".

Президент поручил обратить внимание на опыт сбора мусора в зарубежных странах, передает пресс-служба президента Узбекистана.

"В Германии, Бельгии, Японии, Голландии и Швеции перерабатываются 60-65% отходов, 20-25% используются для выработки энергии, а остальная часть сжигается. В результате достигается рациональное использование земельных ресурсов, экономический эффект и снижается негативное воздействие на окружающую среду", — сказал Шавкат Мирзиёев.

© Sputnik/ Евгений Епанчинцев Ташкент не против: город может отказаться от раздельного сбора мусора

В связи с этим, в 9 городах будут организованы кластеры по сбору и переработке отходов. Для этого приведена в пример деятельность кластера, организованного в Сурхандарьинской области.

Поставлена задача разработки "дорожной карты" по заключению соглашений с инвесторами, подготовке документации и финансированию реализации проектов по переработке отходов в Ферганской долине, Джизакской, Сырдарьинской и Ташкентской областях.

Для утилизации бытовых отходов планируется привлекать юридических и физических лиц, например, для переработки неиспользуемого пластика, полиэтилена и других упаковочных материалов.

Отмечалась необходимость усиления госнадзора в сфере предотвращения загрязнения окружающей среды. К примеру, в таких промышленных городах, как Андижан, Ангрен, Бухара, Навои, Фергана, Алмалык, Бекабад, Чирчик, Ташкент и Нукус, уровень запыленности воздуха превышает санитарные нормы в среднем в 2,7 раза.

В связи с этим Госкомитет по экологии и охране окружающей среды разработает Национальную концепцию по охране окружающей среды.

На совещании особое внимание было уделено вопросам постоянного контроля за сбором и транспортировкой отходов, повышения культуры и ответственности населения в обращении с отходами.

"В основе проводимой в этом направлении работы лежат здоровье и благополучие людей. Поэтому данным вопросом необходимо заниматься в каждом районе и на постоянной основе", — подчеркнул глава государства.

По обсужденным вопросам ответственным лицам даны соответствующие поручения.