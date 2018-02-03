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В Ташкенте откроют филиал еще одного корейского университета

© Sputnik/ Владимир Федоренко
Общество
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Филиал вуза откроет свои двери уже в сентябре 2018 года

ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. В Ташкенте появится филиал корейского Университета Пучон (Bucheon University).

Соответствующий протокол был подписан в ходе встречи представителей Пучонского университета во главе с профессором Ли Донг Вук и министром дошкольного образования Узбекистана А.Шин. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Здание Университета Инха в Ташкенте
© Sputnik/ Валерий Мельников
В Университете Инха в Ташкенте планируют открыть новый факультет
В новом филиале вуза откроется факультет в области дошкольной педагогики и психологии.

Филиал вуза откроет свои двери уже в сентябре 2018 года.

Ранее стало известно, что прорабатывается вопрос об открытии в Университете Инха в Ташкенте нового факультета "Международная торговля и сотрудничество".

Также узбекская сторона и Технический колледж Инха подписали меморандум о взаимопонимании по применению учебной программы этого учреждения для подготовки специалистов по техническому обслуживанию самолетов и сервису на борту в Ташкентском политехническом колледже.

Еще одно важное направление сотрудничества — образование в сфере медицины. В ближайшие годы в столице может появиться первый в истории страны филиал иностранного высшего образовательного учреждения, готовящий медицинские кадры. Этим учебным заведением может стать Медицинская школа южнокорейского Университета Инха.

Теги:
Узбекистан, Южная Корея, Образование



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