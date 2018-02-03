ОВИР приостанавливает ряд услуг

ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. Главное управления миграции и оформления гражданства Министерства внутренних дел Республики Узбекистан переезжает в новое здание по адресу: город Ташкент, Яккасарайский район, улица Шота Руставели, 1-тупик, дом-5.
Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.
В связи с этим услуги, оказываемые посредством автоматизированных информационных систем Главного управления миграции и оформления гражданства МВД республики с 5 по 11 февраля 2018 года будут временно приостановлены.
Речь идет о следующих услугах:
1. Прием документов и подготовка электронных заявок для оформления биометрического паспорта гражданина Республики Узбекистан и биометрического проездного документа лица без гражданства.
2. Прием документов и подготовка электронных заявок для присвоения персонального идентификационного номера физического лица.
4. Оформление вид на жительство для иностранных граждан и лиц без гражданства.
5. Оформление документов по приглашению иностранных граждан в Республику Узбекистан.
6. Оформление документов для временного учета по месту пребывания граждан Республики Узбекистан в городе Ташкенте и Ташкентской области.
Здание Республиканского ОВИР попало под снос из-за строительства международного делового центра Tashkent city.