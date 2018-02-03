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Паспорт гражданина Узбекистана

ОВИР приостанавливает ряд услуг

© Sputnik/ Вадим Шекун
Общество
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Прием документов для оформления биометрического паспорта, стикера разрешительной записи для выезда за границу и других услуг временно приостановлен

ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. Главное управления миграции и оформления гражданства Министерства внутренних дел Республики Узбекистан переезжает в новое здание по адресу: город Ташкент, Яккасарайский район, улица Шота Руставели, 1-тупик, дом-5.

Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

В связи с этим услуги, оказываемые посредством автоматизированных информационных систем Главного управления миграции и оформления гражданства МВД республики с 5 по 11 февраля 2018 года будут временно приостановлены.

Речь идет о следующих услугах:

1. Прием документов и подготовка электронных заявок для оформления биометрического паспорта гражданина Республики Узбекистан и биометрического проездного документа лица без гражданства.

2. Прием документов и подготовка электронных заявок для присвоения персонального идентификационного номера физического лица.

Узбекский паспорт
© Sputnik/ Алексей Тихомиров
В Узбекистане все-таки появятся отдельные загранпаспорта
3. Оформление стикера разрешительной записи для выезда за границу.

4. Оформление вид на жительство для иностранных граждан и лиц без гражданства.

5. Оформление документов по приглашению иностранных граждан в Республику Узбекистан.

6. Оформление документов для временного учета по месту пребывания граждан Республики Узбекистан в городе Ташкенте и Ташкентской области.

Здание Республиканского ОВИР попало под снос из-за строительства международного делового центра Tashkent city.

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Теги:
Узбекистан, Общество



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