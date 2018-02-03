ЗАГСы отныне будут подчиняться хокимияту

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ "О мерах по коренному совершенствованию деятельности в сфере поддержки женщин и укрепления института семьи"

ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. Начиная с 1 апреля, работу органов ЗАГС, отделов центра "Оила" ("Семья") и других структур по вопросам женщин и семьи будет координировать хокимият.

Об этом говорится в Указе президента Узбекистана "О коренном совершенствовании деятельности в сфере поддержки женщин и укрепления института семьи".

Согласно документу, работу органов ЗАГС будет курировать заместитель хокима района (города) — председатель комитета женщин.

Напомним, сейчас органы записи актов гражданского состояния входят в структуру Министерства юстиции.

Но с указанной даты по основному направлению деятельности, связанному с оформлением брачных отношений, укреплением института семьи, предотвращением разводов они станут подчиняться хокимиятам районов (городов).