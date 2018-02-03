Госпремию им.Зульфии смогут получить больше лауреаток

ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ "О мерах по коренному совершенствованию деятельности в сфере поддержки женщин и укрепления института семьи".
Согласно документу, предельный возраст, при котором присуждается госпремия имени Зульфии, повышен на 8 лет. Теперь премию могут получить претендентки от 14 до 30 лет.
Ранее, согласно Положению о Государственной премии имени Зульфии, их возраст ограничивался 14-22 годами.
Ранее было закреплено, что победителями могут стать не более 14 девушек.