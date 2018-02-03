Госпремию им.Зульфии смогут получить больше лауреаток

В республике изменился предельный возраст и количество лауреаток на получение Государственной премии им. Зульфии, а также расширили льготы по поступлению в вузы

ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ "О мерах по коренному совершенствованию деятельности в сфере поддержки женщин и укрепления института семьи".

Согласно документу, предельный возраст, при котором присуждается госпремия имени Зульфии, повышен на 8 лет. Теперь премию могут получить претендентки от 14 до 30 лет.

Ранее, согласно Положению о Государственной премии имени Зульфии, их возраст ограничивался 14-22 годами.

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Кроме того, в соответствии с указом, количество лауреаток увеличено вдвое. Премию смогут получить по 2 девушки (женщины) из Республики Каракалпакстан, областей и Ташкента (всего 24 человека).

Ранее было закреплено, что победителями могут стать не более 14 девушек.