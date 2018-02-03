Задержание лиц, нарушивших таможенное законодательство, отменено

Ранее сотрудники таможенных органов имели право произвести задержание граждан за правонарушения по статьям 184 (2), 184 (3), 198, 227 и 227 (1)

ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. Положение о порядке административного задержания лиц, совершивших нарушение таможенного законодательства, начиная со 2 февраля 2018 года, утратило свою силу.

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Председатель Государственного таможенного комитета М. Тохирий 1 февраля 2018 года подписал постановление об отмене административного задержания за нарушение таможенного законодательства.

Данное нововведение предусмотрено указом президента Узбекистана от 8 сентября 2017 года "Об утверждении Концепции административной реформы в РУз".

Документ вступает в силу, начиная со 2 февраля.

С текстом можно ознакомиться на портале lex.uz.

Ранее, согласно "Положению о порядке административного задержания лиц, совершивших нарушение таможенного законодательства" сотрудники таможенных органов в целях пресечения нарушения административных правонарушений по статьям 184 (2), 184 (3), 198, 227 и 227 (1) КАО РУз имели право произвести административное задержание правонарушителей. Задержание длилось максимум 3 часа.