01:48 05 Февраля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 1°C
Прямой эфир
Поиск
Точки доступа Wi-Fi-интернета в публичных местах

В Узбекистане появится больше зон с бесплатным Wi-Fi

© Sputnik/ Рамиль Ситдиков
Общество
Получить короткую ссылку
67751

В Узбекистане сегодня насчитывается свыше 20 миллионов интернет-пользователей; однако средняя скорость интернет-подключения в странах СНГ в 10 раз выше, чем в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. Президент Узбекистана предоставил ряд льгот компаниям, создающим в общественных местах зоны бесплатного беспроводного доступа к интернету (Wi-Fi-зоны), сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Теперь у операторов, провайдеров и других хозяйствующих субъектов, занимающихся этой деятельностью, налогооблагаемая база, в том числе по единому налоговому платежу, уменьшается на сумму расходов, направленных на закупку оборудования и приобретение интернет-трафика для развертывания Wi-Fi-зон.

Кроме того, им предоставлено право на установку рекламного баннера или растяжки площадью не более 18 квадратных метров в созданной зоне на безвозмездной основе и без получения разрешения соответствующих органов государственной власти на местах.

Сетевые соединения
© Flickr/ Robert
Узбекистан увеличит скорость интернета за счет новых внешних каналов
При этом получатели льгот должны не только обеспечить необходимое качество интернета в Wi-Fi-зонах, но и обязательную идентификацию личности пользователей глобальной сети.

Контролем качества предоставляемых услуг в зонах бесплатного беспроводного доступа к интернету займется Государственная инспекция по надзору в сфере связи, информатизации и телекоммуникационных технологий.

В Узбекистане сегодня насчитывается свыше 20 миллионов интернет-пользователей. Однако средняя скорость интернет-подключения в странах СНГ в 10 раз выше, чем в Узбекистане.

Кроме того, узбекские операторы связи не вкладывают ресурсы в расширение телекоммуникационной сети в отдаленных районах, территориях, примыкающих к автомобильным и железным дорогам.

В начале января этого года Шавкат Мирзиёев в ходе совещания поручил ответственным лицам снизить цены на доступ в интернет, резко увеличить скорость подключения минимум в четыре раза, доведя её к 2020 году до уровня стран СНГ.

По теме

В автобусах Ташкента заработает Wi-Fi
Остановка с бесплатным Wi-Fi появится в Ташкенте
Теги:
Узбекистан, Наука и технологии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Вид на город Анкара, фото из архива
    Берег турецкий

    Азербайджанцам будет легче устроиться на работу в Турции – какие шаги предпринимает для этого Анкара, и чем ответит Баку?

  • Александр Лукашенко на совещании, архивное фото
    Наконец свободен!

    Александр Лукашенко поблагодарил главу Чечни Рамзана Кадырова за помощь в освобождении Вячеслава Качуры из плена в Ливии. Что сказал президент?

  • Инспекционная поездка министра сельского хозяйства Даура Тарба в Очамчырский район.
    Рыбный день

    Как работают рыбзаводы в Абхазии, какими очистными сооружениями обеспечены и куда "уходит" продукция - читайте в материале Sputnik.

  • Дмитрий Медведев и Карен Карапетян
    С глазу на глаз

    О чем говорили премьер-министры России и Армении во время приватной беседы в рамках Евразийского межправительственного совета в Алматы, попытался выяснить Sputnik.

  • Заключенный
    Судебная пауза

    Почему суд Елгавы на несколько месяцев отложил рассмотрение дела Александра Красноперова, обвиняемого в шпионаже в пользу России.

  • Грузовик на зимней дороге, архивное фото
    Транзит уже не тот

    Почему Литва теряет роль страны-транзитера, уступая потоки грузов своим соседям — Латвии и Польше, и чем это грозит республике?

  • Фрукты
    Молдавский фрукт

    Товары из Молдовы возвращаются на российский рынок: президент республики Игорь Додон опубликовал данные по прошлогоднему экспорту.

  • Оригинал тартуского мирного договора
    Столетний спор

    Историк Геннадий Бордюгов рассказал Sputnik, какое значение имел подписанный 98 лет назад Тартуский договор для государственности Эстонии.

  • Здание правительства РЮО
    Без обязательств

    Цхинвал заявил свою позицию по транзиту через Южную Осетию в Грузию, который является условием соглашения между Тбилиси и Москвой от 2011 года.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Крепостные ворота в Бухаре
Непостижимая Бухара приоткрывает сакральные двери
СПУТНИК_Групповой удар российских ВС по позициям террористов в Идлибе
Россия нанесла ответный удар за сбитый штурмовик
Uzbekistan Airways: 26 лет в воздухе
UzAirways: двадцать шесть лет — полет нормальный

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054