В Узбекистане появится больше зон с бесплатным Wi-Fi

В Узбекистане сегодня насчитывается свыше 20 миллионов интернет-пользователей; однако средняя скорость интернет-подключения в странах СНГ в 10 раз выше, чем в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. Президент Узбекистана предоставил ряд льгот компаниям, создающим в общественных местах зоны бесплатного беспроводного доступа к интернету (Wi-Fi-зоны), сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Теперь у операторов, провайдеров и других хозяйствующих субъектов, занимающихся этой деятельностью, налогооблагаемая база, в том числе по единому налоговому платежу, уменьшается на сумму расходов, направленных на закупку оборудования и приобретение интернет-трафика для развертывания Wi-Fi-зон.

Кроме того, им предоставлено право на установку рекламного баннера или растяжки площадью не более 18 квадратных метров в созданной зоне на безвозмездной основе и без получения разрешения соответствующих органов государственной власти на местах.

© Flickr/ Robert Узбекистан увеличит скорость интернета за счет новых внешних каналов

При этом получатели льгот должны не только обеспечить необходимое качество интернета в Wi-Fi-зонах, но и обязательную идентификацию личности пользователей глобальной сети.

Контролем качества предоставляемых услуг в зонах бесплатного беспроводного доступа к интернету займется Государственная инспекция по надзору в сфере связи, информатизации и телекоммуникационных технологий.

В Узбекистане сегодня насчитывается свыше 20 миллионов интернет-пользователей. Однако средняя скорость интернет-подключения в странах СНГ в 10 раз выше, чем в Узбекистане.

Кроме того, узбекские операторы связи не вкладывают ресурсы в расширение телекоммуникационной сети в отдаленных районах, территориях, примыкающих к автомобильным и железным дорогам.

В начале января этого года Шавкат Мирзиёев в ходе совещания поручил ответственным лицам снизить цены на доступ в интернет, резко увеличить скорость подключения минимум в четыре раза, доведя её к 2020 году до уровня стран СНГ.