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Радиатор центрального отопления в квартире

В пяти городах Узбекистана внедрят современное теплоснабжение

© Sputnik/ Александр Кряжев
Общество
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В результате реализации проекта ожидается переход с отопления с использованием электричества, ныне широко используемого домохозяйствами, на централизованное теплоснабжение

ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. Более 240 тысяч жителей в пяти городах Узбекистана получат доступ к более эффективным и качественным услугам в области отопления и горячего водоснабжения.

Это станет возможным благодаря одобренному советом директоров Всемирного банка проекту "Повышение энергоэффективности и модернизация централизованного теплоснабжения", передает портал stv.uz со ссылкой на пресс-службу банка.

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Проект будет финансироваться за счет кредита Международной ассоциации развития (структура ВБ) в размере 140 миллионов долларов.
Так, впервые в Узбекистане будет применено внедрение современной модели централизованного теплоснабжения.

Благодаря проекту улучшатся услуги отопления и горячего водоснабжения для жителей многоквартирных домов в Андижане, Бухаре, Чирчике, Самарканде и Ташкенте (Сергелийский район), которые уже подключены или планируется подключить к системе теплоснабжения.

"Пользователи общественных и административных зданий, включая детсады, школы, больницы и госучреждения, также ощутят улучшение в качестве услуг отопления. Проект также предусматривает выделение средств на модернизацию инфраструктуры централизованного теплоснабжения, расширение ее потенциала и улучшение нормативно-правовой базы с целью обеспечения более эффективной и устойчивой деятельности предприятий сектора в пяти городах", — отмечается в сообщении.

В результате реализации проекта ожидается переход с отопления с использованием электричества, ныне широко используемого домохозяйствами, на централизованное теплоснабжение.

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Это поможет решить проблемы перегрузок на электросетях, снизить технические потери, количество аварий и отключений электроэнергии.

Ожидается, что за счет модернизации сектора будет обеспечено сокращение потребления электроэнергии и природного газа, что приведет к снижению уровня загрязнения воздуха и выбросов парниковых газов.

Теги:
Узбекистан, Политика



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