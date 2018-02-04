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Обучение в колледжах Узбекистана станет платным

Sputnik / Сергей Кузнецов
Общество
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2741518

Бесплатное обучение сохранится для определённых социальных категорий населения, например, для учащихся из малообеспеченных семей

ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. Узбекистан переходит на платную систему обучения в колледжах, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан со ссылкой на постановление главы государства.

Ранее в стране все без исключения учащиеся после 9 класса принимались на бесплатной основе в колледжи, так как они являлись частью обязательного среднего профессионального образования.

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Однако в свете предстоящего возвращения к 11-летнему обучению в школах с 2018/2019 учебного года было принято решение о переформировании деятельности колледжей.

Министерство финансов по согласованию с заинтересованными министерствами, ведомствами и хозяйственными объединениями должно ежегодно устанавливать, с учетом складывающихся совокупных затрат на обучение в колледжах, размеры стоимости обучения на платно-контрактной основе.

Параллельно сохранится и бесплатное обучение для определённых социальных категорий населения. Так, например, учащиеся из малообеспеченных семей будут обучаться в многопрофильных колледжах бесплатно.

Кроме того, государство намерено выделять грантовые места для бесплатного обучения. При этом бюджетники должны будут обязательно отработать по профессии в регионах не менее трех лет.

В документе четко не прописаны сроки ввода платного обучения, однако скорее всего оно появится с 2019/2020 учебного года. Это обусловлено тем, что ранее президент подписал указ о приеме с 2019 года учащихся в колледжи только после окончания одиннадцати классов.

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© Пресс-служба президента РУз
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Также данный указ устанавливает, что государственное финансирование колледжей будет прекращено примерно через 3 года, когда свое обучение закончат последние учащиеся, пришедшие сюда после девятых классов в 2017 году.

Теперь колледжи будут финансироваться за счет контрактов учащихся, а также средств министерств, ведомств, банков, промышленных предприятий, за которыми они закреплены.




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