Обучение в колледжах Узбекистана станет платным

ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. Узбекистан переходит на платную систему обучения в колледжах, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан со ссылкой на постановление главы государства.
Ранее в стране все без исключения учащиеся после 9 класса принимались на бесплатной основе в колледжи, так как они являлись частью обязательного среднего профессионального образования.
Опрос
- Отрицательно, у нас много небогатых семей, которые не смогут оплатить учебу73.1% (125)
- Положительно, в колледжах будут учиться интеллектуалы, способные шевелить мозгами7.0% (12)
- Идея правильная, но все будет зависеть от уровня оплаты19.9% (34)
Министерство финансов по согласованию с заинтересованными министерствами, ведомствами и хозяйственными объединениями должно ежегодно устанавливать, с учетом складывающихся совокупных затрат на обучение в колледжах, размеры стоимости обучения на платно-контрактной основе.
Параллельно сохранится и бесплатное обучение для определённых социальных категорий населения. Так, например, учащиеся из малообеспеченных семей будут обучаться в многопрофильных колледжах бесплатно.
Кроме того, государство намерено выделять грантовые места для бесплатного обучения. При этом бюджетники должны будут обязательно отработать по профессии в регионах не менее трех лет.
В документе четко не прописаны сроки ввода платного обучения, однако скорее всего оно появится с 2019/2020 учебного года. Это обусловлено тем, что ранее президент подписал указ о приеме с 2019 года учащихся в колледжи только после окончания одиннадцати классов.
Теперь колледжи будут финансироваться за счет контрактов учащихся, а также средств министерств, ведомств, банков, промышленных предприятий, за которыми они закреплены.