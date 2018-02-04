Стоимость военной службы в Узбекистане снизится

Начиная с 5 февраля 2018 года, стоимость службы в МПР будет составлять 20 МРЗП или 3 444 800 сумов

ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. Стоимость военной службы в мобилизационно-призывном резерве в республике будет снижена на 7,5 минимальных размеров оплаты труда.

Об этом сообщает uznews.uz со ссылкой на данные Министерства обороны Узбекистана.

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Начиная с 5 февраля 2018 года стоимость службы в МПР будет составлять 20 МРЗП или 3 444 800 сумов.

Ранее стоимость службы составляла 27,5 МРЗП или 4 736 600 сумов.

Мобилизационный призывной резерв — это вид военной службы, на которую зачисляются граждане, годные к несению срочной военной службы, не имеющие права на отсрочку и освобождение от нее, но не призываемые в Вооруженные Силы Узбекистана в ходе очередного призыва.