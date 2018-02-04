Снегопад столетия: в Москве пять человек пострадали от непогоды

ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. Сильнейший снегопад и ледяной дождь обрушились на Московский регион в субботу и воскресенье, 3-4 февраля.
По данным синоптиков, такие снегопады бывают раз в сто лет.
Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что от разгула стихии в Москве пострадали пять человек.
В своем блоге в Twitter градоначальник написал, что накануне один человек погиб из-за падения дерева и порыва линии электропередачи, еще двое получили травмы.
Количество поваленных снегом и льдом деревьев перевалило за две тысячи, указал Собянин и добавил, что все службы работают в максимально усиленном режиме.