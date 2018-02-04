Снегопад столетия: в Москве пять человек пострадали от непогоды

Российская столица уже двое суток находится в плену у стихии – снегопад заставил перейти на усиленный режим работы коммунальщиков и отменил часть авиарейсов

ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. Сильнейший снегопад и ледяной дождь обрушились на Московский регион в субботу и воскресенье, 3-4 февраля.

© Sputnik/ Илья Питалев Снегопад в Москве

По данным синоптиков, такие снегопады бывают раз в сто лет.

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что от разгула стихии в Москве пострадали пять человек.

© Sputnik/ Олег Голод Сотрудники коммунальных служб во время уборки дерева, упавшего на автомобильную дорогу в следствие снегопада в Москве.

В своем блоге в Twitter градоначальник написал, что накануне один человек погиб из-за падения дерева и порыва линии электропередачи, еще двое получили травмы.

© Sputnik/ Илья Питалев Снегопад в Москве

Количество поваленных снегом и льдом деревьев перевалило за две тысячи, указал Собянин и добавил, что все службы работают в максимально усиленном режиме.