Спасатели на Камчике пересели на вездеход "Трэкол"

В новом автомобиле можно перевозить по суше до 700 кг груза, на плаву — 400 килограммов

ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. В специальное поисково-спасательное управление "Камчик" МЧС Узбекистана поступил новый современный вездеход "Трэкол".

Специальная аварийно-спасательная техника сверхвысокой проходимости, изготовлена на базе научно-производственной фирмы "Трэкол" в России.

Трехосная полноприводная машина оснащена бескамерными шинами, давление в которых регулируется вручную, в зависимости от особенностей грунта, передает пресс-служба МЧС.

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Внутри машины, подобно "общегражданским" автомобилям, располагаются два посадочных места для водителя и пассажира. В грузовом отделении может быть размещено до восьми человек или до 700 килограммов груза. Колесная формула — 6х6, грузоподъемность на плотных грунтах — 700 кг, на слабонесущих грунтах и на плаву — 400 кг, дорожный просвет — 490 мм, максимальная скорость на шоссе — 70 км/ч.

Самое главное преимущество вездехода "Трэкол" — высокая проходимость. Передвигаться он может по воде, болоту и заснеженным горным дорогам, а также способен добираться до самых труднодоступных мест.

В настоящее время проходит испытание на дорогах перевала Камчик. Кроме этого, по результатам испытаний планируется приобрести второй вездеход данной марки для усиления парка техники СПСУ Камчик.