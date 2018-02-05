Спасатели на Камчике пересели на вездеход "Трэкол"

ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. В специальное поисково-спасательное управление "Камчик" МЧС Узбекистана поступил новый современный вездеход "Трэкол".
Специальная аварийно-спасательная техника сверхвысокой проходимости, изготовлена на базе научно-производственной фирмы "Трэкол" в России.
Трехосная полноприводная машина оснащена бескамерными шинами, давление в которых регулируется вручную, в зависимости от особенностей грунта, передает пресс-служба МЧС.
Самое главное преимущество вездехода "Трэкол" — высокая проходимость. Передвигаться он может по воде, болоту и заснеженным горным дорогам, а также способен добираться до самых труднодоступных мест.
В настоящее время проходит испытание на дорогах перевала Камчик. Кроме этого, по результатам испытаний планируется приобрести второй вездеход данной марки для усиления парка техники СПСУ Камчик.