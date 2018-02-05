Почта Узбекистана выпустила альбом марок в честь 80-летия Каримова

Альбом вышел в виде малого листа из 14 марок, также в него вошли 32 сцепки с 64 почтовыми марками и единым промежуточным купоном, на котором изображен памятник Каримову в мемориальном комплексе на территории дворца Оксарой в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. Почта Узбекистана выпустила кляссер (альбом) с серией марок, посвященных 80-летию со дня рождения первого президента страны Ислама Каримова, сообщается на сайте организации.

"Подготовленный кляссер с набором специальных почтовых марок, отображающих величественный образ первого президента страны, введен в обращение Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан", — говорится в сообщении.

Альбом выпущен в виде малого листа из 14 марок. В центральной части малого листа изображен Каримов на фоне церемонии открытия международного музыкального фестиваля "Мелодии Востока" в Самарканде в августе 2011 года. Также в альбом вошли 32 сцепки с 64 почтовыми марками и единым промежуточным купоном, на котором изображен памятник Каримову в мемориальном комплексе на территории дворца Оксарой в Ташкенте.

© O'zbekiston pochtasi Марки с изображением Ислама Каримова

"Тематический кляссер дополнен специальным разделом с пояснениями к маркам, изданным в нашей стране в прошедший период и запечатлевшим факты богатой истории Узбекистана", — добавили в компании.

В Узбекистане отмечали 80-летие со дня рождения Каримова 30 января. Первый президент республики скончался от инсульта 2 сентября 2016 года в возрасте 78 лет и похоронен на родине в Самарканде.

Памятники Каримову установлены в Ташкенте, Самарканде и Карши. Его имя присвоено международному аэропорту и техническому университету в столице Узбекистана, автомобильному заводу в Асаке (Андижанская область), Дворцу искусств в Фергане, а также множеству улиц по всей стране.