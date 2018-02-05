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Рейтинг стран

Узбекистан поднялся на две строчки в рейтинге верховенства права

© Sputnik/ Илья Питалев
Общество
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На первом месте Дания, второе и третье места заняли Норвегия и Финляндия, Узбекистан оказался на 91-м месте

ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. Международная организация World Justice Project опубликовала рейтинг стран на основании индекса верховенства права.

Узбекистан в международных рейтингах
Sputnik
Индекс счастья в Узбекистане и другие рейтинги
Индекс верховенства закона был разработан в 2010 году. Он измеряет достижения стран в области обеспечения правовой среды, которая базируется на принципе верховенства закона. Аналитики определяют, как принципы правового государства реализуются в повседневной жизни. Всего анализируется восемь контрольных показателей, среди которых ограничение полномочий институтов власти, отсутствие коррупции, порядок и безопасность, защита основных прав, прозрачность институтов власти, соблюдение законов, гражданское и уголовное правосудие.

Первое место в рейтинге сохранила Дания. На втором и третьем местах оказались Норвегия и Финляндия. В первую десятку также вошли Швеция, Нидерланды, Германия, Новая Зеландия, Австрия, Канада и Австралия.

В этом рейтинге Эстония занимает 12-ю строчку, также туда входят Грузия (38), Белоруссия (65), Китай (75), Украина (77), Молдавия (78), Россия (89).

Рейтинговое агентство Мудис (Moody's)
© 24daily
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Узбекистан занял в списке 91-е место. За год республика поднялась в этом рейтинге на две позиции. Соседями Узбекистана в не очень комфортном списке оказались Доминиканская Республика (90-е) и Мексика (92-е), Турция (101-е).

Также рейтинг разбит по регионам: Восточная Азия И Тихий Океан; Восточная Европа и Центральная Азия; Европа; Латинская Америка и Карибский Бассейн; Африка; Ближний Восток. В регионе Восточной Европы и Центральной Азии первое место занимает Грузия, Узбекистан оказался на 12-м месте.

Однако важна тенденция, и будем надеяться, что в следующем году Узбекистан окажется на более высокой позиции. Замыкает рейтинг Венесуэла, которая заняла 113-й пункт.

Теги:
рейтинг, Узбекистан



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