Узбекистан поднялся на две строчки в рейтинге верховенства права

ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. Международная организация World Justice Project опубликовала рейтинг стран на основании индекса верховенства права.
Первое место в рейтинге сохранила Дания. На втором и третьем местах оказались Норвегия и Финляндия. В первую десятку также вошли Швеция, Нидерланды, Германия, Новая Зеландия, Австрия, Канада и Австралия.
В этом рейтинге Эстония занимает 12-ю строчку, также туда входят Грузия (38), Белоруссия (65), Китай (75), Украина (77), Молдавия (78), Россия (89).
Также рейтинг разбит по регионам: Восточная Азия И Тихий Океан; Восточная Европа и Центральная Азия; Европа; Латинская Америка и Карибский Бассейн; Африка; Ближний Восток. В регионе Восточной Европы и Центральной Азии первое место занимает Грузия, Узбекистан оказался на 12-м месте.
Однако важна тенденция, и будем надеяться, что в следующем году Узбекистан окажется на более высокой позиции. Замыкает рейтинг Венесуэла, которая заняла 113-й пункт.