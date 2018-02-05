Уволены главврач и трое сотрудников Ташкентской городской больницы №4

Кадровые перестановки в руководящем составе больницы произошли из-за того, что медики нагрубили пациенту

ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. Несколько руководящих сотрудников Ташкентской городской клинической больницы №4 были уволены за грубость в отношении пациента, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Своих постов лишились главный врач больницы С. Алимов, главная медсестра Ш. Алимова, заведующий отделением травматологии Т. Тогаев и медсестра М. Толипова.

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Как сообщили в Минздраве, при изучении обращения пациента, лечащегося в отделении травматологии Ташкентской городской клинической больницы №4, была выявлена серьезная проблема — грубое отношение к пациенту и его родным.

"За вышеуказанные недостатки, нарушение духовной атмосферы в учреждении, несоответствие требованиям этических правил, вопросам деонтологии медицинских работников данные сотрудники были освобождены от занимаемых должностей", — отметили в Минздраве.

Ранее в министерстве заявили, что будут решать проблему нехватки квалифицированных кадров в больницах путем привлечения в медучреждения недавних выпускников медицинских вузов.