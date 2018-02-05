Глава Минфина взял под контроль выплату зарплат бюджетникам

По информации министерства, в декабре в разных регионах республики людям задерживали выплаты, некоторые из них даже обратились с жалобами в Минфин

ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. Накануне в ходе совещания министр финансов Джамшид Кучкаров раскритиковал работу руководителей, которые отвечают за своевременную выплату заработной платы бюджетникам.

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Ранее ведомство выделило финансовым органам краткосрочные ссуды на 588 миллиардов сумов для того, чтобы бюджетные организации могли вовремя выплатить зарплату своим сотрудникам.

Однако, по информации министерства, в декабре в разных регионах республики людям задерживали выплаты, некоторые из них даже обратились с жалобами в Минфин.

В связи с этим Кучкаров обязал своих заместителей и начальников отраслевых управлений взять под личный контроль выплату заработной платы работникам бюджетной сферы.

Кроме того, он поручил обеспечить финансирование бюджетных ссуд, предназначенных для расходов по зарплате, не позднее двух рабочих дней.