ТПП Узбекистана объявила о наборе предпринимателей на стажировку в Германии

Для подачи анкеты необходимо иметь опыт работы менеджером среднего или высшего звена, а также свободно разговаривать на английском или русском языке

ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. Торгово-промышленная палата Узбекистана объявила набор кандидатов среди предпринимателей на прохождение месячной стажировки в Германии.

В рамках стажировки будут освоены вопросы экономической кооперации с немецкими предприятиями. Практика будет проходить на английском и русском языках. Для участия в отборе на стажировку необходимо подать документы до 10 февраля. Полный перечень требований опубликован на сайте ТПП Узбекистана.

Все расходы по обучению и проживанию в Германии в ходе стажировки покрываются Федеральным министерством экономики и энергетики Германии. Расходы на шестидневный (апрель 2018 год) обязательный подготовительный курс по обучению стажеров в Ташкенте, питание в Германии и авиаперелет в оба конца оплачиваются со стороны направляющего предприятия (или самими участниками).

Кандидаты на стажировку должны иметь членство в ТПП, быть не старше 45 лет и работать менеджером среднего или высшего звена в последние два года. Кроме того, они должны свободно разговаривать на русском или английском языке и иметь высшее образование.