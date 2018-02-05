В Наманганской области 36 человек отравились отварной бараниной

По данным Минздрава, все пострадавшие накануне ели блюдо из отварных бараньих ножек и голов, а также колбасу из ливера, купленную на рынке

ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. Почти 40 человек отравились блюдом из вареной баранины на востоке Узбекистана, все они были госпитализированы.

"Пятого февраля с 6:00 до 12:00 в инфекционный отдел Касансайского районного медицинского объединения Наманганской области с симптомами пищевого отравления (тошнота, рвота, головная боль) обратились 36 человек, которые были госпитализированы с предварительным диагнозом "пищевая токсикоинфекция (острый гастроэнтерит)", — говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

По данным медиков, все пострадавшие накануне употребляли на воскресном торжестве блюдо "калла-поча" (отварные бараньи ножки и голова) и "хасип" (колбаса из ливера), купленные на местном рынке.

Для выяснения обстоятельств в районе работает группа специалистов Минздрава, местное медобъединение обеспечено достаточным количеством медикаментов, сообщили в министерстве.

"В настоящий момент состояние всех 36 пациентов удовлетворительное, им оказывается квалифицированная медицинская помощь. Новых пострадавших не выявлено", — добавили в Минздраве.

Районным отделом внутренних дел ведется расследование причин произошедшего. Проводятся профилактические мероприятия на рынке.