Улице Узбекской во Владивостоке могут дать имя погибшего в Сирии летчика

ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. Общественники Приморского края из организации гражданской правовой самозащиты "Гражданский патруль" просят назвать одну из улиц Владивостока именем погибшего в Сирии российского летчика Романа Филиппова, сообщает РИА Новости.

"С инициативой выступили приморские общественники из "Гражданского патруля". Соответствующее обращение направлено сегодня на имя главы города Владивостока Виталия Bepкeeнкo и председателя Думы Андрея Брика", — говорится в сообщении организации.

Общественники просят рассмотреть в качестве вариантов Узбекскую, Хивинскую или ныне безымянную улицу в строящемся микрорайоне "Снеговая Падь".

"Считаем, имя защитника Отечества в названии части города сохранит уважительное отношение к его памяти на века", — говорит активист "Гражданского патруля" во Владивостоке Андрей Колов.

Как сообщало ранее Минобороны РФ, российский самолет Су-25 сбит в субботу, 3 февраля, в сирийской провинции Идлиб. Пилот катапультировался, но погиб при ведении боя с террористами. Российский центр примирения враждующих сторон в Сирии совместно с турецкой стороной, ответственной за зону деэскалации "Идлиб", принимает меры по возвращению тела российского летчика.

Представитель администрации Черниговского поселения сообщил РИА Новости, что военный служил в Приморье, там у него осталась семья. Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко выразил соболезнования родным и близким погибшего летчика и подтвердил, что он служил в регионе, был "асом отечественной штурмовой авиации".