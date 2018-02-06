В Узбекистане начали тестировать новую школьную форму

Из 30 вариантов ученической формы, разработанных отечественными дизайнерами, было выбрано по четыре комплекта одежды для младших, средних и старших классов

ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. В двух школах Узбекистана начали тестировать новую школьную форму, сообщил в понедельник в рамках пресс-конференции в Ташкенте министр народного образования Улугбек Иноятов.

По его словам, эксперимент по внедрению единой школьной формы проходит в столичной школе № 91 и в школе № 4 в Сырдарьинской области. При этом глава ведомства отметил, что из 30 вариантов ученической формы, разработанных отечественными дизайнерами, было выбрано по четыре комплекта одежды для младших, средних и старших классов.

"Для чистоты эксперимента мы решили внедрить несколько комплектов формы сразу в двух разных школах. После выдачи ученикам этой одежды попросили родителей каждую неделю записывать свои замечания в специальную карту. Нам надо выяснить, насколько форма будет комфортной и удобной для детей, и насколько она ноская. Не сядет ли одежда после стирки, качественная ли ткань, не покрывается ли катышками и как ведет себя при глажке — на все эти нюансы мы просим обращать внимание родителей", — пояснил Иноятов.

Он также заметил, что к концу учебного года эксперимент должен завершиться. По итогам данной работы специалисты определят, в какой именно форме будут ходить школьники, которые наденут ее в обязательном порядке уже в новом учебном году.

Инициативу о введении в школах Узбекистана единой формы высказал президент Шавкат Мирзиёев в начале прошлого года. Глава государства тогда подчеркнул, что ученики не должны отличаться своим видом и между ними не должно быть социального неравенства. В результате было принято решение, что форма будет внедрена уже с сентября будущего года.

© Sputnik/ Владимир Астапкович В Ташкенте презентовали прообраз будущей школьной формы

При производстве формы будут использоваться только местные ткани, соответствующие санитарным нормам и не имеющие специфического запаха. Также она будет учитывать климатические условия региона.

Для малоимущих предусмотрен механизм покупки формы в кредит, когда родители будут оплачивать 50% от ее стоимости сразу, а оставшуюся сумму — частями в течение учебного года.