17:52 06 Февраля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 4°C
Прямой эфир
Поиск
Диспетчер в call-центре

За сутки узбекские спасатели откликнулись на 93 обращения граждан

Sputnik / Алексей Филиппов
Общество
Получить короткую ссылку
94 0 0

Жители Узбекистана интересовались текущей погодой и состоянием автодороги на перевале Камчик

ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. За период с 5 по 6 февраля узбекские спасатели откликнулись на 93 обращения граждан. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.

"На горячую линию МЧС поступило 93 звонка от жителей республики об оказании практической помощи, а также с вопросами информационного характера", — говорится в сообщении.

Автомобиль расчищает дорогу
CC0 / pixabay
Водитель, будь осторожен: на перевале Камчик ожидаются снежные заносы
В частности, 11 узбекистанцев интересовались текущей погодой и состоянием автодороги на перевале Камчик, 82 гражданина попросили оказать помощь.

Как уточняет пресс-служба, по всем обращениям были приняты необходимые меры и проведены консультации жителей.

Напомним, в январе Главное управление безопасности дорожного движения МВД Республики рекомендовало узбекистанцам по возможности не передвигаться по перевалу Камчик из-за гололедицы. Тогда видимость на дороге ухудшилась до 50-100 метров, был сильный ветер и обильно выпали осадки.

Теги:
погода, МЧС Узбекистана, Камчик, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Женщина на скамье подсудимых, архивное фото
    Прерванный джихад

    Гражданку Казахстана осудили за попытку примкнуть к террористической группировке в Сирии и попытку завербовать несовершеннолетнего родственника.

  • Архивное фото президента РФ Владимира Путина
    Всем прощаю!

    Президент России Владимир Путин ратифицировал документы о списании Кыргызстану остатков долга в 240 миллионов долларов.

  • Грузчики в торгово-ярмарочном комплексе Москва
    Угроза для мигранта

    Sputnik Таджикистан выяснил, что мигрантам из Центральной Азии в России угрожает отнюдь не отсутствие доступных вакансии. А что?

  • Грузовые контейнеры на порту в Китае, фото из архива
    Транзитный потенциал

    Азербайджан предлагает Китаю свои услуги в качестве страны-транзитера, а так же желает освоить необъятный китайский рынок – что думают об этом в Поднебесной?

  • Самолет Аэрофлота в аэропорту Шереметьево
    Авиационная "блокада"

    Авиакомпания "Аэрофлот" отменила вечерние рейсы из Москвы в Минск и обратно – какие еще направления закрыты?

  • Аркадий Джопуа
    Золото скифов

    Sputnik Абхазия узнал подробности находки могильника с драгоценностями – одного из крупнейших на всем восточном побережье Черного моря.

  • В Армении военнослужащие отразили атаку на штаб военной базы ЮВО условной диверсионной группы.
    Отбились!

    Российские военные отразили атаку на штаб соединения на территории военного городка "Большая крепость" в Гюмри – что случилось на самом деле?

  • Елена Бачинская передала в Сейм петицию о сохранении в Латвии билингвального образования
    Язык на рассмотрении

    Президиум Сейма Латвии передал петицию за сохранение билингвального образования на рассмотрение парламентской комиссии по мандатам и этике.

  • Президент Литовской ассоциации военной истории Забытые солдаты Виктор Орлов
    Снести память

    Департамент культурного наследия требует от Литовской ассоциации военной истории "Забытые солдаты" сноса памятников воинам Красной и царской армий.

  • Владимир Войцехович
    В списках не значится

    Ветерану Великой Отечественной войны Владимиру Войцеховичу, живущему в Кишиневе, перестали платить пенсию – Sputnik узнал почему.

  • Мясокомбинат Раквере
    "Мясной" бунт

    Бессрочная забастовка началась на крупнейшем мясокомбинате Эстонии – чего требуют работники, и кто их поддерживает, выяснил Sputnik.

  • Президент РФ В. Путин посетил авиабазу Хмеймим в Сирии
    Добро пожаловать!

    Владимир Путин ратифицировал соглашение с Южной Осетией о вхождении отдельных подразделений Вооруженных сил республики в российские ВС.

  • Женщина на скамье подсудимых, архивное фото
    Прерванный джихад

    Гражданку Казахстана осудили за попытку примкнуть к террористической группировке в Сирии и попытку завербовать несовершеннолетнего родственника.

  • Архивное фото президента РФ Владимира Путина
    Всем прощаю!

    Президент России Владимир Путин ратифицировал документы о списании Кыргызстану остатков долга в 240 миллионов долларов.

  • Грузчики в торгово-ярмарочном комплексе Москва
    Угроза для мигранта

    Sputnik Таджикистан выяснил, что мигрантам из Центральной Азии в России угрожает отнюдь не отсутствие доступных вакансии. А что?

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Ледяной Гелендваген, созданный авторами Youtube-канала Гараж 54 из автомобиля УАЗ и шести тонн льда, в Центральном парке Новосибирска
С сибирским размахом: мастера из России создали ледяной "Гелендваген"
Недосягаемый трофей: как в Узбекистан впервые привезли Кубок мира по футболу
Единственный в мире: в Узбекистан впервые приехал главный футбольный трофей
Uzbekistan Airways: 26 лет в воздухе
UzAirways: двадцать шесть лет — полет нормальный

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054