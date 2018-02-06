За сутки узбекские спасатели откликнулись на 93 обращения граждан

ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. За период с 5 по 6 февраля узбекские спасатели откликнулись на 93 обращения граждан. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.
"На горячую линию МЧС поступило 93 звонка от жителей республики об оказании практической помощи, а также с вопросами информационного характера", — говорится в сообщении.
Как уточняет пресс-служба, по всем обращениям были приняты необходимые меры и проведены консультации жителей.
Напомним, в январе Главное управление безопасности дорожного движения МВД Республики рекомендовало узбекистанцам по возможности не передвигаться по перевалу Камчик из-за гололедицы. Тогда видимость на дороге ухудшилась до 50-100 метров, был сильный ветер и обильно выпали осадки.