За сутки узбекские спасатели откликнулись на 93 обращения граждан

Жители Узбекистана интересовались текущей погодой и состоянием автодороги на перевале Камчик

ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. За период с 5 по 6 февраля узбекские спасатели откликнулись на 93 обращения граждан. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.

"На горячую линию МЧС поступило 93 звонка от жителей республики об оказании практической помощи, а также с вопросами информационного характера", — говорится в сообщении.

В частности, 11 узбекистанцев интересовались текущей погодой и состоянием автодороги на перевале Камчик, 82 гражданина попросили оказать помощь.

Как уточняет пресс-служба, по всем обращениям были приняты необходимые меры и проведены консультации жителей.

Напомним, в январе Главное управление безопасности дорожного движения МВД Республики рекомендовало узбекистанцам по возможности не передвигаться по перевалу Камчик из-за гололедицы. Тогда видимость на дороге ухудшилась до 50-100 метров, был сильный ветер и обильно выпали осадки.