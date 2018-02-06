МВД Узбекистана активизирует сотрудничество с иностранными коллегами

ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. Министерство внутренних дел Узбекистана планирует в 2018 году расширить сотрудничество с правоохранителями соседних стран, сообщил начальник Управления международного сотрудничества МВД республики, полковник Шахрух Гиясов.

"В этом году у нас далекоидущие планы. Это, во-первых расширение сотрудничества с нашими соседями. Вы знаете, у сотрудников уголовного розыска есть такой девиз: "у преступности нет национальности и границ". Так вот, в настоящее время у нас созданы межведомственные координационные группы с коллегами из России, Казахстана и Таджикистана", — рассказал Гиясов в интервью.

Например, сотрудничество правоохранительных органов Узбекистана и Казахстана позволило задержать преступника, обвиняемого в жестоком убийстве семьи из четырех человек, в том числе двух детей, в Андижанской области.

По словам Гиясова, сейчас прорабатываются вопросы создания аналогичных групп с Азербайджаном, Беларусью, Кыргызстаном, Туркменистаном, а в перспективе — с Афганистаном, Пакистаном и Турцией.

"Мы наметили ряд стран, например, Корею, Японию, Израиль, куда планируем направлять делегации с нашими специалистами с целью комплексного изучения полицейской деятельности и нововведений в правоохранительной системе", — отметил глава управления.

Министерство также работает над налаживанием сотрудничества с зарубежными полицейскими учебными заведениями. Уже достигнуты договоренности Академии и Института пожарной безопасности министерства с рядом вузов России, Казахстана и Китая.

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"В этом году мы запланировали проработку и подписание аналогичных договоренностей с вузами Азербайджана, Белоруссии, Кореи, Китая, Японии, а также в перспективе с полицейскими учебными заведениями Франции, Германии и Великобритании", — добавил Гиясов.

Согласно программе комплексных мер по реформированию системы органов внутренних дел страны, утвержденной президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в апреле 2017 года, в структуре МВД на базе отдела международного сотрудничества и отдела по защите прав человека и взаимодействия с международными организациями образовано Управление международного сотрудничества. В августе прошлого года глава республики также подписал постановление о создании в Академии МВД Узбекистана Центра иностранных языков.