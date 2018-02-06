Онколог и кардиохирург из Индии осмотрели пациентов в Андижанской области

По инициативе компании GM Uzbekistan в семейных поликлиниках Бозского и Кургантепинского районов Андижанской области ведущие специалисты из Индии провели осмотр пациентов

ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. В течение трех дней ведущий онколог Индии Лалан Кумар и кардиохирург Вайсал Смивам проводили бесплатное обследование больных. По результатам специалистами были даны рекомендации и назначено необходимое лечение.

Как сообщает Служба по связям с общественностью GM Uzbekistan, в будущем компания намерена продолжить привлекать зарубежных специалистов.

Напомним, данные семейные поликлиники капитально отремонтированы и сданы в эксплуатацию в ноябре 2017 года. Для улучшения материально-технической базы поликлиник, повышения уровня квалификации персонала, обеспечения их медикаментами и медицинскими принадлежностями компанией GM Uzbekistan инвестировано более 4,5 млрд сумов.