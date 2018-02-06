В Фергане из-за завышенных цен на лекарства закрыли аптеку

В конце прошлого года Шавкат Мирзиёев подписал указ, согласно которому Министерство внешней торговли будет ежеквартально проводить анализ конъюнктуры мировых цен и вносить в специальную республиканскую комиссию предложения по предельно допустимой импортной стоимости социально значимых лекарств и изделий медицинского назначения.
Выше этих цен нельзя будет заключать контракты на поставку импортных лекарств.
Также за ценами в аптеках теперь следит контрольная инспекция территориального органа Минздрава.