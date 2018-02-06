В Фергане из-за завышенных цен на лекарства закрыли аптеку

Минздрав Узбекистана опубликовал ИНН, данные юридического лица и фамилию нарушителя в аптеке, в которой были обнаружены цены на лекарства, превышающие установленные нормы

ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. Минздрав Узбекистана лишил лицензии одну из аптек в Фергане.

В ходе проверки обнаружено нарушение, связанное с завышением цен на лекарства.

Минздрав Узбекистана Реестр работников аптек и филиалов, действие лицензии которых было прекращено вследствие выявленных нарушений законодательства

На сайте ведомства приводятся данные организации, фамилия сотрудника, ответственного за данное правонарушение, а также адрес аптеки.

В конце прошлого года Шавкат Мирзиёев подписал указ, согласно которому Министерство внешней торговли будет ежеквартально проводить анализ конъюнктуры мировых цен и вносить в специальную республиканскую комиссию предложения по предельно допустимой импортной стоимости социально значимых лекарств и изделий медицинского назначения.

Выше этих цен нельзя будет заключать контракты на поставку импортных лекарств.

Также за ценами в аптеках теперь следит контрольная инспекция территориального органа Минздрава.