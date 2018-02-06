Правильный мед: Турция поставит пчел узбекским фермерам

Ранее Мирзиёев утвердил программу, согласно которой в Узбекистане к 2021 году производство меда увеличится более чем на 50%

ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. Накануне в Ташкенте Совет молодых фермеров Узбекистана и Турецкое агентство по сотрудничеству и координации договорились о реализации совместных проектов.

"В соответствии с проектом по развитию пчеловодства среди молодых фермеров из Турции будут поставлены пчеломатки и необходимые технологии", — сообщает издание ИА "Жахон".

Ранее сообщалось, что Узбекистан в ближайшие пять лет намерен увеличить производство меда более чем на 50% — с текущих 15,4 тысячи тонн до 23,7 тысячи тонн в 21 году. Это предусмотрено программой по комплексному развитию отрасли пчеловодства, которую утвердил президент страны Шавкат Мирзиёев.