Делегация Минобороны России рассказала Узбекистану о реформах в ВС

ТАШКЕНТ, 6 фев – Sputnik. Делегация Минобороны России во вторник обсудила в Ташкенте с узбекскими коллегами ход реализации плана двустороннего сотрудничества и ознакомила их с опытом реформ в Вооруженных силах РФ.

"В ходе визита российской делегации стороны обсудили вопросы, касающиеся двустороннего плана военного сотрудничества между Республикой Узбекистан и Российской Федерацией", — сообщает пресс-служба Минобороны Узбекистана.

Российскую делегацию возглавил начальник Главного управления боевой подготовки Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Иван Бувальцев.

Представители Минобороны РФ также посетили Академию Вооруженных сил Узбекистана, где ознакомились с процессом обучения. Бувальцев выступил в академии с докладом об опыте модернизации вооружения и военной техники и подготовке личного состава Вооруженных сил РФ, который в режиме онлайн транслировался во все воинские части Узбекистана, сообщили в пресс-службе.

Пресс-служба ЦВО МО РФ Минобороны РУз и РФ подпишут план сотрудничества на 2018 год в Душанбе

По данным узбекской стороны, в 2017 году двустороннее военное и военно-техническое сотрудничество Узбекистана и РФ перешло на новый, более высокий уровень, в частности, в сфере подготовки военных кадров.

В октябре 2017 года после многолетнего перерыва на полигоне "Фориш" в Джизакской области Узбекистана успешно прошли российско-узбекские учения, где отрабатывались методы и навыки ликвидации незаконных вооруженных формирований в труднодоступной горной местности. Годом ранее после четырехлетнего перерыва офицеры армии Узбекистана возобновили обучение в российских военных вузах. По данным военного атташата российского посольства в республике, ежегодно в военных вузах РФ будет обучаться примерно 20 офицеров из Узбекистана.