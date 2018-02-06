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Флаги России и Узбекистана

Открыть консульство Узбекистана в Екатеринбурге мешает технический вопрос

МО РФ
Общество
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Ранее сообщалось, что консульства Узбекистана могут заработать в пяти городах России для усиления защиты интересов и прав граждан страны

ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. Открытие генерального консульства Узбекистана в Екатеринбурге задерживается из-за "технического вопроса", сообщил на пресс-конференции глава министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов.

Посол России в Узбекистане Владимир Тюрденев
© Сайт Президента РФ
Тюрденев о новом этапе миграционного сотрудничества РФ и Узбекистана
"Это вопрос межправительственных соглашений. Обязательства, которые в их рамках взяты Свердловской областью, либо выполнены, либо будут выполнены. Мы ждем федерального решения и, соответственно, решения узбекской стороны. Есть технический вопрос, требующий урегулирования. Если честно, это вопрос, касающийся встречных мер в отношении России", — цитирует Козлова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что консульства Узбекистана могут заработать в пяти городах России для усиления защиты интересов и прав граждан страны. Среди этих городов назывались Санкт-Петербург, Казань, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Владивосток.

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Теги:
Россия, Узбекистан



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